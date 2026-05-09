A Mosca la ‘ridimensionata’ Parata della Vittoria, Putin: “In Ucraina le forze russe avanzano nonostante la Nato”

ROMA – Strade deserte prima della festa, una sfilata ridimensionata di armi e militari. Quella andata in scena sulla Piazza Rossa di Mosca per l’81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, è stata una Parata della Vittoria del tutto anomala, la prima senza carri armati e sfoggio di artiglieria pesante. La guerra con l’Ucraina, ha messo a dura prova tutta l’organizzazione e il timore di un attacco nemico era molto forte.

L’evento è iniziato con una marcia del gruppo di bandiera dell’unità della Guardia d’Onore del Reggimento Preobrazhensky che ha portato la bandiera nazionale russa. Il presidente Putin, con i veterani di guerra, gli ospiti e i pochi leader stranieri tra cui l’omologo bielorusso Alexander Lukashenko, il kazako, Kassim-Jomart Tokayev e per l’Unione Europa lo slovacco Robert Fico, ha seguito tutta la Parata e deposto dei fiori sulla Tomba del milite ignoto, in memoria dei caduti in guerra.

“I nazisti pianificarono il genocidio di tutte le nazioni dell’Unione Sovietica, ma non riuscirono a tenere conto del carattere e della forza d’animo russi”, ha detto Putin durante il suo discorso, secondo quanto riporta la Tass. “Sembrerebbe che gli strateghi nazisti abbiano meticolosamente preso in considerazione tutto tranne una cosa: quello che viene chiamato il carattere e la forza d’animo russi del popolo sovietico. Queste qualità si manifestano con particolare forza nei tempi più difficili per la Patria”, ha affermato il presidente Russo che durante il suo discorso ha preso di mira anche la Nato, sostenendo che nonostanze le forze ucraine stiano combattendo con l’appoggio dell’Alleanza Atlantica, le forze russe continuano ad avanzare.