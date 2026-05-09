Iran, Trump: “Mi aspetto una risposta da Teheran entro stasera”

ROMA – Ancora in stallo la guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump, cela malamente un certo nervosismo, perché da Teheran non c’è ancora il minimo accenno ad una risposta alla bozza di tregua presentata dagli Usa e lui ha fretta di spegnere le tensioni prima dell’incontro del 14 maggio con Xi Jinping. Prima di partire per la Florida, rispondendo alle domande dei giornalisti, il tycoon ha affermato infatti che si aspetta “una risposta entro stasera dal’Iran”, ma se non succederà nulla e il cessate il fuoco finirà “ve ne accorgerete da un grande bagliore nei cieli di Teheran”.

BAQAEI: STATI UNITI CERCANO LA PACE CON LE BOMBE

Affermazioni quelle di Trump, giudicate contradditorie dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei che su X ha affermato: “È un’assurdità grottesca che pretendano di cercare la pace e di prevenire una crisi nucleare, eppure la loro soluzione proposta sia ‘un grande bagliore'”.

Intanto secondo la Cnn, l’intelligence degli Stati Uniti pensa che il nuovo leader supremo dell’Iran Mojtaba Khamenei, sta giocando un ruolo fondamentale nel plasmare la strategia di guerra insieme ad alti funzionari iraniani.