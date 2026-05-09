sabato 9 Maggio 2026

Iran, Trump: “Mi aspetto una risposta da Teheran entro stasera”

Il ministero degli Esteri iraniano replica: "Gli Stati Uniti cercano la pace ma propongono le bombe"

Data pubblicazione: 9-5-2026 ore 9:36Ultimo aggiornamento: 9-5-2026 ore 13:28

ROMA – Ancora in stallo la guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump, cela malamente un certo nervosismo, perché da Teheran non c’è ancora il minimo accenno ad una risposta alla bozza di tregua presentata dagli Usa e lui ha fretta di spegnere le tensioni prima dell’incontro del 14 maggio con Xi Jinping. Prima di partire per la Florida, rispondendo alle domande dei giornalisti, il tycoon ha affermato infatti che si aspetta “una risposta entro stasera dal’Iran”, ma se non succederà nulla e il cessate il fuoco finirà “ve ne accorgerete da un grande bagliore nei cieli di Teheran”.

BAQAEI: STATI UNITI CERCANO LA PACE CON LE BOMBE

Affermazioni quelle di Trump, giudicate contradditorie dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei che su X ha affermato: “È un’assurdità grottesca che pretendano di cercare la pace e di prevenire una crisi nucleare, eppure la loro soluzione proposta sia ‘un grande bagliore'”.

Intanto secondo la Cnn, l’intelligence degli Stati Uniti pensa che il nuovo leader supremo dell’Iran Mojtaba Khamenei, sta giocando un ruolo fondamentale nel plasmare la strategia di guerra insieme ad alti funzionari iraniani.

Leggi anche

A Mosca la ‘ridimensionata’ Parata della Vittoria, Putin: “In Ucraina le forze russe avanzano nonostante la Nato”

di Redazione

Trump annuncia il cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina. Il grazie di Zelensky: “Impegno diplomatico produttivo”

di Vincenzo Giardina

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»