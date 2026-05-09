sabato 9 Maggio 2026

L’oroscopo di sabato 9 maggio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 9-5-2026 ore 7:46Ultimo aggiornamento: 9-5-2026 ore 7:47

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Cerca di concludere le cose che ti interessano entro questa sera. La giornata si presenta con qualche imprevisto, ma affrontandolo con calma potrai trovare soluzioni interessanti e cogliere piccole soddisfazioni personali.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

La luce buona delle Stelle aiuta a ritrovare nuovi slanci di passione e di tenerezza. Fortuna in ogni campo, ma solo se viene aiutata dal coraggio.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Sfrutta i momenti liberi per stare con gli amici, a volte ti sembra di non avere giusti riferimenti attorno. Devi fare le cose in maniera cauta, serena, altrimenti la distrazione può essere fonte di guai. In amore dèdicati più al partner.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

La giornata può portare intuizioni importanti. Per ogni potatura c’è sempre una nuova gemma pronta a crescere.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata interessante anche se dal punto di vista fisico non dovresti strafare, oggi assieme a Bilancia e Acquario puoi concludere un buon affare, stai meglio.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Per alcuni l’ultimo periodo è stato davvero pesante, spero che tu non abbia favorito polemiche! Oggi è possibile tornare a più miti consigli ma non sembri molto contento di quello che vedi.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In amore qualcosa non va per il verso giusto, potresti persino sentirti contro qualcuno, poco compreso. Il consiglio è quello di rimandare ogni tipo di contatto o azione irruenta.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

I ricordi sono come le foglie secche, vanno spazzati via. Stasera sarai più stanco e nervoso, è una giornata in cui devi stare lontano dalle complicazioni inutili. Prudenza con Gemelli.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Questa giornata è un po’ pesante nei rapporti con gli altri, doppia prudenza se c’è una crisi di coppia o bisogna discutere su come spendere soldi in futuro.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

In amore i cambiamenti sono positivi. Oggi può capitare qualcosa di molto interessante.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Nuovo giorno segnato da aspetti benefici. Una piccola novità porta energia alla giornata, mentre il dialogo aperto favorisce comprensione e buone relazioni.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi potresti trovare piccoli spunti di serenità nelle attività quotidiane, lasciati guidare dalla calma per affrontare ogni imprevisto. Rapporto un po’ ambiguo con Ariete e Leone.

Leggi anche

L’oroscopo di venerdì 8 maggio 2026

di Redazione

L’oroscopo di giovedì 7 maggio 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»