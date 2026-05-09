L’oroscopo di sabato 9 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Cerca di concludere le cose che ti interessano entro questa sera. La giornata si presenta con qualche imprevisto, ma affrontandolo con calma potrai trovare soluzioni interessanti e cogliere piccole soddisfazioni personali.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
La luce buona delle Stelle aiuta a ritrovare nuovi slanci di passione e di tenerezza. Fortuna in ogni campo, ma solo se viene aiutata dal coraggio.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Sfrutta i momenti liberi per stare con gli amici, a volte ti sembra di non avere giusti riferimenti attorno. Devi fare le cose in maniera cauta, serena, altrimenti la distrazione può essere fonte di guai. In amore dèdicati più al partner.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
La giornata può portare intuizioni importanti. Per ogni potatura c’è sempre una nuova gemma pronta a crescere.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Giornata interessante anche se dal punto di vista fisico non dovresti strafare, oggi assieme a Bilancia e Acquario puoi concludere un buon affare, stai meglio.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Per alcuni l’ultimo periodo è stato davvero pesante, spero che tu non abbia favorito polemiche! Oggi è possibile tornare a più miti consigli ma non sembri molto contento di quello che vedi.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
In amore qualcosa non va per il verso giusto, potresti persino sentirti contro qualcuno, poco compreso. Il consiglio è quello di rimandare ogni tipo di contatto o azione irruenta.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
I ricordi sono come le foglie secche, vanno spazzati via. Stasera sarai più stanco e nervoso, è una giornata in cui devi stare lontano dalle complicazioni inutili. Prudenza con Gemelli.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Questa giornata è un po’ pesante nei rapporti con gli altri, doppia prudenza se c’è una crisi di coppia o bisogna discutere su come spendere soldi in futuro.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
In amore i cambiamenti sono positivi. Oggi può capitare qualcosa di molto interessante.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Nuovo giorno segnato da aspetti benefici. Una piccola novità porta energia alla giornata, mentre il dialogo aperto favorisce comprensione e buone relazioni.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Oggi potresti trovare piccoli spunti di serenità nelle attività quotidiane, lasciati guidare dalla calma per affrontare ogni imprevisto. Rapporto un po’ ambiguo con Ariete e Leone.