Meteo, le previsioni di sabato 9 maggio 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Pressione in deciso aumento, anche se temporaneo. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, il sole potrà splendere in un cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; nel pomeriggio invece si noterà l’aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali e in Sardegna, qui anche con piogge verso sera. Venti deboli, mari poco mossi. Temperature massime in aumento.

NORD

Pressione in aumento sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere più sereno o al più poco nuvoloso nella prima parte del giorno, più nuvoloso invece nel corso del pomeriggio. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, i mari di conseguenza saranno calmi. Clima caldo. Temperature: Valori massimi attesi tra i 22 e i 25°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione aumenta. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di atmosfera stabile e soleggiata; il cielo si potrà vedere spesso sereno al mattino, più nuvoloso al pomeriggio. In Sardegna, cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Verso sera il tempo peggiorerà sull’isola con temporali. Venti variabili e deboli, clima caldo. Temperature: Valori massimi compresi tra i 21°C di Campobasso e Ancona e i 25-26°C di Roma e Firenze

SUD E SICILIA

La pressione è in aumento sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso al mattino, un po’ più nuvoloso nel corso del pomeriggio. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, i mari risulteranno mossi, solo il Tirreno sarà calmo. Temperature in aumento. Temperature: Valori massimi attesi tra i 20 e i 24 gradi su gran parte delle città