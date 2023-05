Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro

suggeriamo alcuni appuntamenti per un lungo weekend di festa. Proposte per giocare,

scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché

orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“.

GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 13 MAGGIO

ARF! KIDS – Laboratori creativi del Festival del Fumetto alla Città dell’Altra

Economia

ARF! Kids è il luogo dove sprigionare la fantasia tra centinaia di pastelli, pennarelli,

personaggi e storie da inventare. Guidate dai migliori talenti dell’editoria per l’infanzia, la

creatività e l’immaginazione dei giovanissimi si fanno strada tra i fogli bianchi per

trasformarsi in ‘Storie, Segni & Disegni’. Sono tantissimi i laboratori in programma anche

domenica 14 maggio. E quest‘anno all’ARF! Kids arriva Mafalda! Un percorso espositivo

che racconta, in una selezione di oltre cento strisce, il mondo della bambina argentina

creata da Quino nel 1964.

Orari, costi e laboratori sono sul sito https://arfestival.it/kids/

ARF! è alla Città dell’Altra Economia in Largo Dino Frisullo

Ore 11.00 GLI ANIMALI DI DALÍ ALLA CASINA DI RAFFAELLO

Laboratorio dai 3 ai 5 anni

Chi l’ha detto che non esista un coccogatto o il canfadrillo? Con l’aiuto dell’amico

Salvador Dalí realizzeremo degli animali tridimensionali nati dalla fantasia dei bimbi.

Attività in programma anche domenica alle ore 17.30. Durata del laboratorio: 50 minuti

circa.

Costo: 7€ bambino. Max 12 bambini. Prenotazione obbligatoria allo 060608

La Casina di Raffaello è in via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa

Borghese)

ECCO COSA FARE IL 14 MAGGIO

Ore 10.30 LA PRIMA KIDICAL MASS A ROMA

Un appuntamento per tutte le bambine e i bambini pedalatori al Circo Massimo (lato

Tevere) alle ore 10:30. Una super pedalata con genitori e ciclisti esperti in un

percorso aperto a tutti. Sono bene accetti anche genitori con bambini sui seggiolini. Il

tragitto scortato dalla polizia municipale prevede la partenza da Circo Massimo per poi

proseguire per il lungotevere fino al Ponte Sisto e poi entrare a via Giulia e sbucare, dopo

aver percorso via di Monserrato, su Corso Vittorio Emanuele Secondo. Quest’ultimo si

percorrerà in direzione largo Argentina per poi passare su Via del Plebiscito, Piazza

Venezia ed arrivare al Campidoglio dai Fori Imperiali. Dopo una sosta presso la piazza del

Campidoglio, il gruppo si dirigerà su via del Teatro di Marcello per tornare al punto di

partenza. È richiesta la partecipazione e la collaborazione dei genitori o degli

accompagnatori in un rapporto di un adulto ogni 2-3 bambini. Tutti i dettagli sono

su Facebook.

(https://www.facebook.com/events/535574918695908/?ref=newsfeed&locale=it_IT)

LA FESTA DELLA MAMMA A CINECITTÀ WORLD

Mamme da film tra sport, azione e divertimento

Da Uma Thurman, eroina della saga Kill Bill di Quentin Tarantino a Sarah Connor, star di

Terminator: Cinecittà World festeggia le mamme moderne, sportive e dinamiche. Il

14 Maggio per la Festa della Mamma, nel parco del cinema e della tv di Roma, tra i

set che hanno fatto la storia si potranno provare tantissime discipline sportive rese

famose dai film d’azione. Dal kung fu al judo, passando per il jujitsu, la kick boxing, la

hockey roll, lo stand up paddle, fino ad arrivare al basket, al baseball, al beach volley e al

bodybuilding: le tante attività dell’evento Roma Sport Experience, organizzato da Opes

e giunto alla sua sesta edizione. Per tutto il weekend il parco offre 40 attrazioni, 7

aree a tema e 6 live show al giorno, oltre a 20 playground gratuiti in cui

cimentarsi con i principali sport individuali e di squadra.

Biglietti a partire da 22,00 euro

Cinecittà World è in Via Irina Alberti (SS Pontina, uscita Castel Romano), a 10

minuti dal GRA.



Ore 16.00 IL GRUFFALÒ AL TEATRO BRANCACCIO

Uno spettacolo fatto di canzoni, trovate divertenti, coinvolgimento del pubblico, racconterà sotto forma di Musical, una storia molto cara ai più piccoli, il GRUFFALÒ, di Julia Donaldson e Axel Scheffler, lasciando intatte le deliziose rime della scrittrice inglese e facendo indossare agli attori dei fantastici costumi che si rifanno alle meravigliose illustrazioni del disegnatore tedesco. I bambini riconosceranno così facilmente quel testo che in molti hanno addirittura imparato a memoria, ma potendosi gustare anche divertenti e originalissime canzoni scritte appositamente per lo spettacolo e situazioni comiche e mimiche, nonché balli e danze che vanno ad arricchire la favola originale. Forse qualcuno del pubblico uscirà dallo spettacolo chiedendosi se esista veramente quello spaventosissimo, ma simpaticissimo mostro che ha “Zanne tremende e artigli affilati, e denti da mostro di bava bagnati, ginocchia nodose e terribili unghione, e un bitorzolo verde in cima al nasone! E occhi arancioni, e lingua molliccia… e aculei violacei sulla pelliccia”. E magari avrà paura di incontrarlo appena uscito da teatro. Certo che esiste quel mostro: esiste nella storia, ma è un mostro per ridere e per dire ai bambini: usate fantasia e intelligenza così anche un bosco selvaggio e frondoso potrà diventare un luogo in cui è divertente vivere, almeno per qualche tempo, almeno per il tempo dell’infanzia. Adattamento e regia, Manuel Renga. Adattamento drammaturgico, Pino Costalunga. Musiche originali Patrizio Maria D’Artista. Assistente alla regia Chiara Serangeli. Costruzioni, Guglielmo Avesani. Costumi, Chiara Defant con la collaborazione di Gilda Li Rosi. Coreografie, Elisa Cipriani e Luca Condello. Assistente musicale Leonardo Schiavo. Pupazzi, Mariangela Gabrieli – Mondo alla Rovescia.

BIGLIETTI da 15,00 a 22,00 euro

Il Teatro Brancaccio è in via Merulana 244

https://teatrobrancaccio.it/spettacoli/eventi-2022-2023/il-gruffalo/