Isola dei Famosi, la domanda spiazzante di Helena Prestes: “Come sta Silvio Berlusconi?”

ROMA – Dall’Honduras arriva la domanda che non ti aspetti. Ieri la naufraga Helena Prestes durante la diretta dell’Isola dei Famosi ha chiesto informazioni sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da oltre un mese al San Raffaele per una polmonite causata da una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da anni.

La domanda, avvenuta nel momento sacro delle nomination, ha spiazzato la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Enrico Papi, che hanno rassicurato sulla salute del leader di Forza Italia, senza nascondere una visibile sorpresa. Prestes non ha neanche salutato gli ospiti in studio, riservando anche al fidanzato Carlo Motta attenzione solo in un secondo momento.

CHI È HELENA PRESTES

Classe 1990 Helena Prestes è una modella brasiliana. Nata e cresciuta a San Paolo è da sempre appassionata di sport con un passato nel basket, abbandonato in giovane età per dedicarsi al mondo della moda. L’infanzia di Prestes non è stata delle più facili e la ragazza ha dovuto perciò intraprendere la carriera di modella per mantenersi economicamente. Il suo lavoro le ha permesso di viaggiare in tutto il mondo, ma la passione per lo sport non l’ha abbandonata. È infatti diventata anche una insegnante di moda. Nel 2022 si fa conoscere al pubblico italiano partecipando al programma Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del Gf Vip.

Helena: -“Posso chiedere una cosa della vita reale?”

Ilary: -“Tipo?”

Helena: -“Voglio sapere se Silvio BerlusconE sta bene”



HELENA NON È REALE SKSKSKSKSK#isola pic.twitter.com/IIi42zrRix — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 8, 2023