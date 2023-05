Chi è davvero Linneo: il cane della serie ‘Blanca’ si chiama Fiona

BOLOGNA – Sono appena terminate le riprese della seconda stagione di una delle serie più amate, ‘Blanca’, targata Rai Fiction. Gli affezionati potranno di nuovo immergersi in prima serata su Rai1 nel mondo della protagonista (interpretata da Maria Chiara Giannetta), diventata cieca a 12 anni e ora consulente della polizia. Al fianco di Blanca c’è il suo fedele cane guida, Linneo, una femmina di bulldog americano, che la protegge e la conforta.

Inutile dire che anche la cagnolona è entrata nel cuore dei telespettatori, anche perché è stata protagonista di alcune scene a dir poco commoventi. Linneo, infatti, nella terza puntata della prima stagione viene colpita durante una sparatoria e si salva miracolosamente dopo una difficile operazione. Uno dei momenti più emozionanti è senza dubbio quando il cane è sdraiato sul lettino del veterinario, Blanca è davanti a lui ma non sa se sia ancora vivo (anche i social sono impazziti temendo il peggio) fino a quando non sente un rantolo e Linneo allunga una zampina verso la sua amata padrona.

Una scena che ha fatto venire i lacrimoni al pubblico a casa, e che è stata impeccabile grazie a un incredibile team di pet trainer e alla forte intesa tra Linneo e l’attrice Giannetta (davanti alle telecamere, e non solo, Blanca la bacia in faccia e la strapazza di coccole, segno di un’intimità reale tra le due).

I telespettatori, però, hanno messo da parte i fazzoletti solo per poco. Blanca, infatti, dopo l’operazione è costretta a lasciare Linneo in un centro d’addestramento per tutto il periodo della convalescenza. La bulldog riesce a scappare e, dopo varie peripezie, trova la strada di casa e può di nuovo riabbracciare la sua padrona. Insomma, Linneo è a tutti gli effetti una delle protagoniste della serie e, indiscutibilmente, tra le più amate.

Ma chi è davvero? Il suo nome è Fiona, ha cinque anni e il suo padrone è Marco Straccia, osteopata romano, che l’ha adottata nel 2018, come ha raccontato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, poco prima di andare a convivere con la sua compagna (anche lei innamorata della bulldog). Sono numerose le foto della sua Fiona che Straccia posta sui social.

Poco dopo l’arrivo di Fiona, sono nate le gemelline della coppia a cui la tenerissima bulldog fa volentieri da cuscino mentre dormono, come si vede nelle foto online.

Straccia ha raccontato che quando vede Fiona in tv si emoziona moltissimo e che anche le sue bimbe sono entusiaste di vederla sul piccolo schermo. Quando le riprese sono a Roma la cagnolona viene accompagnata sul set dai suoi trainer e riportata a casa la sera proprio come una vera star, mentre a Genova (dove la serie è ambientata) la accompagna lui stesso.

Il debutto di Fiona è del tutto casuale. Straccia ha conosciuto l’addestratrice cinofila Carolina Basile, da anni impegnata nel far recitare i cani ed altri animali, che è rimasta colpita dal carattere della bulldog: duttile, intelligente e paziente, insomma perfetta per il set. “Quello che noi volevamo raccontare non era solamente un cane che accompagna l’attrice quando cammina, ma è un essere senziente che è sempre al suo fianco. Mangia il gelato insieme a lei, le sta vicino quando piange, dorme nello stesso letto e l’aspetta sempre con fiducia. Linneo rappresenta secondo me quello che è il vero rapporto tra un umano e il suo cane. Loro ci ameranno e ci seguiranno incondizionatamente, ed è questa la magia di avere un cane al proprio fianco”, racconta la stessa Basile.

Inutile dire che Linneo-Fiona è diventata a tutti gli effetti la mascotte di tutta la troupe di Blanca.