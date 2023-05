Tg Ambiente, edizione del 9 maggio 2023

SOS WWF: IN 100 ANNI PERSO 90% ELEFANTI IN AFRICA

È allarme estinzione per gli elefanti in Africa. Nell’ultimo secolo il numero di esemplari presenti nel continente nero è crollato passando dai 12 milioni stimati circa un secolo fa ai 415mila riportati nell’ultimo censimento. A lanciare l’sos è il Wwf. Oggi esistono due specie distinte di elefante in Africa: quello di savana, classificato come “in pericolo”, e l’elefante di foresta inserito tra le specie in “pericolo critico”, ovvero con elevato rischio di estinzione a breve termine. Il bracconaggio resta la causa principale del declino di entrambe le specie, si stima che siano circa 20mila gli esemplari uccisi ogni anno per il commercio illegale di avorio. A questo si aggiungono le uccisioni generate dai conflitti tra gli elefanti e le comunità locali, in crescita a causa di deforestazione, carenza di cibo o acqua. In 100 anni si è perso oltre il 95% degli elefanti africani. Il Wwf contrasta il fenomeno col progetto ‘Una foresta per gli elefanti’ che si realizzerà tra Gabon, Camerun e Repubblica del Congo per il monitoraggio degli elefanti tramite foto trappole, analisi genetiche e rafforzamento del sistema antibracconaggio. Il progetto può essere sostenuto con donazioni al Wwf fino al 21 maggio.

FERRARI ‘ACCENDE’ FIORANO E MARANELLO: NASCE COMUNITÀ ENERGETICA

Fiorano e Maranello in pole con la Ferrari per diventare la prima comunità energetica in Italia promossa da un’azienda. Il Cavallino Rampante ha firmato un accordo con Enel X per la realizzazione di un impianto fotovoltaico che sarà messo al servizio del territorio. La comunità energetica Ferrari sarà la prima di tipo industriale mai promossa e sostenuta in Italia da un’azienda. Il progetto prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico su un terreno inutilizzato dalla Ferrari vicino al circuito di Fiorano. L’impianto, di circa 1 megawatt di picco, sarà installato entro dicembre in un’area di 10mila metri quadrati. L’energia prodotta sarà interamente messa a disposizione della comunità locale: prevista una produzione media annua di circa 1.500 megawattora per 20 anni, evitate circa 450 tonnellate annue di emissioni di CO2. Nel 2022 Ferrari aveva già installato a Maranello un impianto da 1 megawatt e un impianto fotovoltaico da 450 kilowatt di picco a cui si aggiungeranno pannelli per ulteriori due megawatt nel corso del 2023.

MALTEMPO, 90% COMUNI A RISCHIO FRANE E ALLUVIONI

In Italia oltre 9 comuni su 10 hanno parte del territorio in aree a rischio idrogeologico per frane e alluvioni, anche per effetto del cambiamento climatico. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti sui dati Ispra in relazione all’ultima ondata di maltempo che ha investito l’Italia con vittime, fiumi esondati, famiglie sfollate e ingenti danni. “Le precipitazioni sono sempre più violente – spiega il presidente della Coldiretti Ettore Prandini – è necessario dunque avere dei bacini di accumulo che trattengano l’acqua a monte per evitare situazioni di criticità, come purtroppo avvenuto in Emilia Romagna coi fiumi esondati”. Se la pioggia è attesa per ripristinare le scorte idriche in laghi, fiumi, terreni e montagne, i forti temporali con precipitazioni violente – spiega la Coldiretti – peggiorano la situazione anche con frane e smottamenti poiché i terreni secchi non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento. Una situazione figlia del cambiamento climatico che ha estremizzato gli eventi estremi e che rende urgente agire con progetti di lungo periodo.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA PARTECIPA AL GIRO-E

Anche quest’anno il team di Autostrade per l’Italia gareggia al Giro-E. Nella competizione, prevista sugli stessi itinerari del Giro d’Italia, saranno utilizzate solo biciclette da corsa a pedalata assistita, omologate e con motori da 250 Watt per una velocità massima limitata a 25 km all’ora. Obiettivo della manifestazione è sensibilizzare il pubblico alla mobilità sostenibile e ai temi green. Da tempo il Gruppo Autostrade per l’Italia è impegnato con politiche a sostegno della promozione dello sport e della sostenibilità attraverso la sponsorizzazione di manifestazioni di livello internazionale. Per il secondo anno consecutivo la squadra sarà capitanata da Andrea Tafi, vincitore del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix: il team sarà composto da 5 persone, pronte a gareggiare per 20 tappe con altre 25 squadre. La percorrenza giornaliera sarà compresa tra i 28 e i 98 chilometri.