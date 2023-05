Media francesi: “Messi in Arabia Saudita con un contratto ‘enorme'”

(Foto da Instagram)

ROMA – Sembra essere finita l’avventura di Leo Messi in Francia e, soprattutto, in Europa. Il campione argentino, ormai ai ferri corti con il Paris Saint-Germain, sarebbe ad un passo dal raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Secondo una fonte dell’Afp, infatti, l’affare tra Messi ed un club ancora ignoto sarebbe ormai raggiunto, le due parti starebbero solo finalizzando i dettagli.

Il contratto viene definito “enorme”, per L’Equipe la cifra oscillerebbe tra i 500 e i 600 milioni di euro, anche se non si conoscono ancora i particolari di questo ricco accordo. Sempre secondo L’Equipe, sarebbero stati superati i dubbi della moglie di Messi a stabilirsi nel Golfo Persico.