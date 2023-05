I Thirthy Seconds to Mars pubblicano un nuovo singolo dopo 5 anni di assenza

ROMA – Dopo 5 anni di silenzio, i Thirty Seconds to Mars tornano con nuova musica. Esce oggi per Concord Records il nuovo singolo del gruppo formato da Jared e Shannon Leto. Si intitola “Stuck” ed è il primo inedito di un nuovo album in arrivo a settembre, “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”.

Il singolo è accompagnato dal videoclip musicale diretto dallo stesso Jared Leto, una vera e propria celebrazione della forma umana, del design, dell’alta moda, dell’arte e della danza.

A proposito del video, Jared Leto racconta: “Grazie a mia madre incredibilmente creativa, io e mio fratello abbiamo sviluppato l’amore per l’arte e la fotografia fin dalla tenera età. Il video di Stuck è una lettera d’amore ad alcuni dei miei fotografi preferiti. Artisti che hanno avuto un impatto molto profondo su di me come Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts e altri. Artisti il cui lavoro ha cambiato il modo in cui vedevo le cose e mi ha mostrato nuove possibilità ad ogni svolta”.

Il video di “Stuck” è la continuazione del viaggio iniziato nel 2013 con “Up In The Air”: “Una lettera d’amore al potere del movimento e della connessione, una testimonianza del potenziale impressionante di persone diverse, non sempre accettate, ma che rendono il mondo molto più affascinante”.

Il nuovo singolo e video arrivano pochi giorni dopo la partecipazione di Jared alla “più grande serata di moda”, ovvero la sua quinta apparizione al Met Gala.

Jared ha presenziato alla serata a tema “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” omaggiando l’iconico stilista scomparso qualche anno fa indossando sul red carpet un divertente costume raffigurante l’amata gatta di Karl (Choupette). Dopo aver colpito l’attenzione di tutti, ha poi sfoggiato un secondo look di Lagerfeld.

In “Stuck” la voce eterea e la chitarra del carismatico frontman Jared Leto si trasformano rapidamente in un’esplosione di bassi e sonorità più grintose ed aggressive che riproducono perfettamente il caotico tira-e-molla di cui parla la canzone.

“L’ho scritto dal punto di vista di una persona che semplicemente non può fare a meno di tuffarsi a capofitto in quella che probabilmente sarà una storia d’amore problematica”, racconta Jared a proposito della canzone (“The more I drift, the closer I get to you / She’s a ghost, and the truth it’s impossible / But I love her lies”, ovvero “Più vado alla deriva, più mi avvicino a te / Lei è un fantasma, e la verità è impossibile / Ma amo le sue bugie”).

“La canzone parla di quella situazione in cui sei consapevole che devi uscire da una relazione ma non sei in grado di farlo per paura, abitudine o confusione, quindi resti bloccato (da qui il titolo Stuck)”, aggiunge.

IL SESTO ALBUM DEI THIRTY SECONDS TO MARS USCIRÀ A SETTEMBRE

Esattamente cinque anni dopo l’uscita del loro album “America” che aveva scalato le classifiche, i Thirthy Seconds to Mars pubblicano nuova musica come mai aveva fatto prima d’ora.

Nel corso della loro prolifica carriera, i fratelli Leto hanno continuamente ridefinito i propri confini creativi per spingersi verso nuove direzioni ed evolversi. Ora, il nuovo obiettivo è essere semplici e concisi – senza canzoni più lunghe di tre minuti e mezzo – ponendo molta enfasi sulla vocalità espressiva di Jared.

THIRTY SECONDS TO MARS LIVE

A fine maggio, i Thirthy Seconds to Mars saliranno sul main stage del Big Weekend di BBC Radio 1 e ad Agosto la band si esibirà per la terza volta sul palco del Lollapalooza Festival dove mancava dal 2006.

Proseguendo la scia dei loro live, i Thirthy Seconds to Mars performeranno ad ottobre anche al When We Were Young Festival di Las Vegas, già sold out. Altre date saranno annunciate a breve.

THIRTY SECONDS TO MARS IN ITALIA

Jared e Shannon Leto incontreranno il pubblico nella seconda metà di settembre in uno speciale evento online organizzato in collaborazione con Mondadori Store e Virgin Radio, che da sempre sostiene la band e di cui Jared Leto è Rock Ambassador: pre-ordinando l’album, in CD o in vinile, sarà possibile partecipare a una indimenticabile chiacchierata su Zoom con la band, moderata da un talent di Virgin Radio, in un cui potranno intervenire direttamente anche alcuni fortunati fan. Sarà possibile pre-ordinare il nuovo album sul sito mondadoristore.it fino al giorno d’uscita.

Tutte le info su come partecipare sul sito mondadoristore.it. e su virginradio.it.