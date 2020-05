Silvia Romano è libera

DI MAIO: ABBRACCIO A FAMIGLIA, GRAZIE AD AISE

“Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano e’ libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato”. Cosi’ in un post su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.