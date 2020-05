Altro scarico abusivo sulle spiagge di Ischia: presi gli autori

NAPOLI – “Un altro scarico abusivo sulle spiagge di Ischia. Li abbiamo presi. Le persone che hanno fatto questo sono state identificate. Un lavoro congiunto tra Capitaneria e i cittadini che ci hanno segnalato tutto questo. L’allentamento del lockdown non deve coincidere con l’allentamento della tutela ambientale. Non possiamo permettere che queste persone distruggano il nostro Pianeta, non piu'”. Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, lo scrive su Facebook pubblicando un video.