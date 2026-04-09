Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna, è gravissimo

BOLOGNA – È precipitato da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, nel rione Pilastro di Bologna, e ora è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione all’Ospedale Maggiore, un bambino di poco più di un anno e mezzo. L’episodio è avvenuto intorno alle 17, per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la Polizia scientifica, oltre ai sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza il bambino al Maggiore. Le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto sono condotte dalla Squadra mobile.