giovedì 9 Aprile 2026

Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna, è gravissimo

La caduta è avvenuta in circostanze da chiarire

di Andrea MariData pubblicazione: 9-4-2026 ore 21:41Ultimo aggiornamento: 9-4-2026 ore 21:45

BOLOGNA – È precipitato da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, nel rione Pilastro di Bologna, e ora è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione all’Ospedale Maggiore, un bambino di poco più di un anno e mezzo. L’episodio è avvenuto intorno alle 17, per cause ancora da chiarire.
Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la Polizia scientifica, oltre ai sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza il bambino al Maggiore. Le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto sono condotte dalla Squadra mobile.

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