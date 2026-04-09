E se ci fossero altri ‘Bar sport’? Chi li trova, li racconti

BOLOGNA – E se ci fossero altri Bar sport e altre “storie da Bar sport” da raccontare oltre a quelle immortali di Stefano Benni? Provano a cercarle le Edizioni Low ideando il concorso “Storie da Bar sport” che invita a “scoprire un Bar sport reale e tuttora esistente, a entrarci, a viverne le atmosfere, a conoscerne i frequentatori e poi a scrivere un racconto per condividerlo con i lettori di tutt’Italia“. Il concorso è “pensato come reale ricognizione sul territorio mirata a uno dei luoghi più emblematici dell’immaginario e della quotidianità italiani”, spiega Giovanni Battista Menzani, direttore editoriale di Edizioni Low. E, ovviamente, specifica che “l’iniziativa si inserisce idealmente nel solco tracciato da Stefano Benni, il cui ‘Bar sport’, pubblicato per la prima volta nel 1976, ha saputo restituire con sguardo ironico e penetrante l’universo simbolico dei locali di provincia, trasformandoli in un osservatorio privilegiato sulla società. Muovendo da questa suggestione, il concorso vuole essere allo stesso tempo un’occasione per conoscere i tanti ‘Bar sport’ d’Italia e un omaggio a uno scrittore molto amato, a distanza di due anni dalla sua scomparsa”.

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LA STORIA PUÒ ESSERE VERA O INVENTATA

I racconti proposti dovranno “essere ambientati, totalmente o in parte, in un Bar sport reale e tuttora esistente. La storia può essere vera o inventata, purché restituisca atmosfere, personaggi e rituali tipici dei bar italiani”. Il racconto può svolgersi nel passato o nel presente, i testi devono avere una lunghezza compresa tra 10.000 e 40.000 battute, spazi inclusi e vanno accompagnati da alcune fotografie del bar, tra cui obbligatoriamente una fotografia dell’esterno in cui siano visibili facciata e insegna.

Il concorso sui Bar sport delle Edizioni Low è aperto a tutti e la partecipazione è libera e gratuita. Ogni autore o autrice può partecipare con un solo racconto. I racconti devono essere inviati entro il 15 giugno all’indirizzo info@edizionilow.it; La selezione dei testi sarà curata dalla redazione di Edizioni Low (realtà editoriale indipendente nata a fine 2023 dall’esperienza della cooperativa sociale Officine Gutenberg e da sempre attenta a una “letteratura dal basso”) che individuerà i racconti destinati alla pubblicazione. I racconti selezionati saranno pubblicati in un’antologia insieme a scrittori e scrittrici affermati del panorama nazionale. Gli autori e le autrici scelti riceveranno due copie omaggio del volume. La presentazione dell’antologia e la premiazione si terranno a Piacenza a settembre.