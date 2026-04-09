FOTO | Ghiacciai, parte studio della Marmolada per capire se quel che resta regge: “Dobbiamo guardarci dentro”

VENEZIA – Il Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per lo studio della Marmolada (comprende le Università di Parma e Padova, con ricercatori dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) ha avviato una campagna di indagini sul ghiacciaio di Punta Penia, completando nei giorni scorsi le misure sul campo. “L’obiettivo è stabilire se questo settore residuale del ghiacciaio della Marmolada presenti condizioni di instabilità potenziale: forma, quota e dimensioni, osservate in superficie, indicano la necessità di un’analisi approfondita”, spiegano i ricercatori. I dati raccolti con georadar multibanda su drone e da terra saranno ora elaborati per costruire modelli numerici della massa glaciale e valutare gli scenari di pericolosità, anche in previsione delle future ondate di calore. Lo stesso approccio sarà poi esteso all’Adamello, il più grande ghiacciaio delle Alpi italiane.

L’attenzione si concentra sul ghiacciaio di Punta Penia perché le osservazioni di superficie -forma del circo glaciale, pendenza del versante, quota e dimensioni della massa residua- configurano un insieme di condizioni che, sulla base delle conoscenze acquisite con lo studio del crollo del 2022, suggeriscono la necessità di un’analisi approfondita della struttura interna. Ma “la presenza di condizioni predisponenti non implica necessariamente l’esistenza di un rischio attuale: solo i dati geofisici in corso di elaborazione permetteranno di stabilire se e in quale misura la massa glaciale presenti caratteristiche di instabilità. I rilievi sul campo sono stati completati; le analisi e la modellazione numerica forniranno nei prossimi mesi una risposta scientificamente fondata”, spiegano i ricercatori.

Dopo il 2022 “abbiamo il dovere scientifico di guardare con attenzione ai settori glaciali che presentano analogie morfologiche con quello crollato. Non è un allarme: è un’indagine. La scienza non può pronunciarsi prima di avere i dati, e noi stiamo raccogliendo quei dati”, specifica Aldino Bondesan, dell’Università di Padova. La montagna alpina “sta cambiando più velocemente di quanto i sistemi di sorveglianza attuali siano in grado di seguire. Crolli glaciali, rotte di laghi e frane da permafrost sono fenomeni distinti ma alimentati dalla stessa causa: il riscaldamento in quota. Le metodologie che stiamo sviluppando- dalla Marmolada all’Adamello- puntano a colmare questo divario tra la velocità del cambiamento e la nostra capacità di anticiparlo”, aggiunge Roberto Francese dell’Università di Parma. Nei tre anni successivi alla tragedia del 2022, si sono indagate le cause del collasso, e i risultati sono stati pubblicati in due articoli scientifici. Il primo (pubblicato su Geomorphology nel 2023) ha ricostruito la dinamica del crollo individuando i meccanismi di sollevamento idraulico e di sovrapressione basale come cause scatenanti. Il secondo (pubblicato su Natural Hazards and Earth System Sciences nel settembre 2025) ha approfondito l’analisi con simulazioni numeriche di stabilità basate sul metodo dell’equilibrio limite, dimostrando che solo la combinazione di tre fattori destabilizzanti -pressione idrostatica nei crepacci, sollevamento idraulico e riduzione della resistenza basale- ha determinato la perdita di equilibrio. Questi studi hanno fornito gli strumenti concettuali e metodologici per affrontare ora la valutazione del rischio sui settori glaciali residui. Le indagini appena concluse puntano l’attenzione sul ghiacciaio di Punta Penia per valutarne le condizioni attuali di stabilità.

Con il georadar multibanda, montato su drone e integrato con acquisizioni condotte direttamente dalla superficie glaciale, le misure consentono una copertura spaziale ampia e sistematica, mentre quelle da terra permettono di raggiungere profondità maggiori e risoluzioni più elevate. L’utilizzo di antenne a diverse frequenze permette di esplorare l’interno della massa glaciale in modo non invasivo, restituendo un’immagine tridimensionale della struttura interna: geometria del substrato roccioso, variazioni dello spessore del ghiaccio, presenza e distribuzione di eventuali sacche d’acqua o strati saturi alla base. La presenza di acqua in pressione alla base o dentro al ghiacciaio è un dato molto importante: è il principale segnale di rischio per la valutazione dell’instabilità.

“Abbiamo avviato queste indagini perché le caratteristiche morfologiche osservabili in superficie ci dicono che è necessario guardare dentro. Non sappiamo ancora cosa troveremo: è esattamente questo l’obiettivo del lavoro. Quello che possiamo dire è che disponiamo oggi degli strumenti per rispondere a questa domanda con rigore scientifico”, chiarisce Stefano Picotti, dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale. E il suo collega Massimo Giorgi aggiunge: “Il georadar multibanda permette di vedere la struttura interna del ghiacciaio con una risoluzione in passato non raggiungibile su questo tipo di terreno”. I dati sono stati raccolti, ora inizia la fase di elaborazione e modellazione: dirà se le condizioni predisponenti individuate in superficie trovino riscontro in profondità. I dati saranno integrati con le misure delle campagne precedenti per produrre una valutazione complessiva del rischio glaciologico sulla Marmolada. I risultati saranno poi pubblicati e comunicati alle autorità regionali e nazionali.