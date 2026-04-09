giovedì 9 Aprile 2026

FOTO | VIDEO | Stasera il match Bologna-Aston Villa, in centro i tifosi inglesi cantano (e bevono)

I tifosi inglesi, bandiere alla mano, hanno fatto un giro a Bologna godendosi la giornata di sole prima del match di questa sera al Dall'Ara

Data pubblicazione: 9-4-2026 ore 19:03Ultimo aggiornamento: 9-4-2026 ore 19:40

(Foto e video di Maurizio Papa e Vania Vorcelli)

BOLOGNA – In attesa del match di Europa League Bologna-Aston Villa che si disputerà questa sera allo stadio Dall’Ara (biglietti esauriti, fischio d’inizio alle 21) di Bologna, i tifosi inglesi che sono già arrivati in città e oggi si sono fatti notare per la grande allegria, le bandiere, i cori e le bevute.

Ecco qualche immagine dei tifosi inglesi a zonzo per le vie del centro. In tanti, arrivati sotto le Due Torri da Birmingham, si sono goduti la giornata primaverile di sole fermandosi per una sosta o una bevuta proprio in piazza Maggiore. Alcuni tifosi particolarmente ispirati (e intonati) hanno approfittato anche della presenza degli artisti di strada nella piazza per ‘scippare’ il microfono e cantare a squarciagola il tempo di una canzone.

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