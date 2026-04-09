FOTO | VIDEO | Stasera il match Bologna-Aston Villa, in centro i tifosi inglesi cantano (e bevono)

(Foto e video di Maurizio Papa e Vania Vorcelli)

BOLOGNA – In attesa del match di Europa League Bologna-Aston Villa che si disputerà questa sera allo stadio Dall’Ara (biglietti esauriti, fischio d’inizio alle 21) di Bologna, i tifosi inglesi che sono già arrivati in città e oggi si sono fatti notare per la grande allegria, le bandiere, i cori e le bevute.

Ecco qualche immagine dei tifosi inglesi a zonzo per le vie del centro. In tanti, arrivati sotto le Due Torri da Birmingham, si sono goduti la giornata primaverile di sole fermandosi per una sosta o una bevuta proprio in piazza Maggiore. Alcuni tifosi particolarmente ispirati (e intonati) hanno approfittato anche della presenza degli artisti di strada nella piazza per ‘scippare’ il microfono e cantare a squarciagola il tempo di una canzone.