Kimi Antonelli: una promessa del motor sport fin da piccolo

ROMA – Già faceva parlare di lui da piccolo il neo vincitore del Gran Premio di Cina (Shanghai 2026), che negli ultimi giorni è in testa a qualsiasi notiziario sportivo.

Andrea Kimi Antonelli è cresciuto con il rombo dei motori e l’adrenalina che solo il MotorSport sa darti. Il prodigio dell’automobilismo italiano nasce a Bologna, considerata non a caso la culla del MotorSport Italiano.

Già all’età di 12 anni entra nel Junior Team della Mercedes attirando l’attenzione mediatica mondiale, che lo vedrà fin da subito impegnato a raccogliere l’eredità di un campione in una delle scuderie più prestigiose e vincenti della F1.

Il suo stile di guida aggressivo ma innovativo è il risultato dell’esperienza che Kimi ha accumulato precocemente già nei primi Campionati disputati ottenendo risultati importanti:

● Karting: Campione Europeo CIK-FIA categoria OK nel 2020 e 2021, vincitore WSK Euro Series e Super Master Series (2019).

● Formula 4 (2022): Campione ADAC F4, Campione Italiano F4, Vincitore FIA Motorsport Games F4.

● Formula Regional (2023): Campione Formula Region Middle East, Campione Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA).

IL MENTORE: STAR DEL KARTING ITALIANO

Meriti di questi risultati, come detto dallo stesso Kimi Antonelli , sono legati ad uno dei più grandi mentori del karting italiano, Dino Chiesa, che lo ha definito come un “campione di razza” in grado di riportare l’Italia ai vertici del motorsport e affermando che per Kimi crescere fin da piccolo in un contesto automobilistico ha rappresentato un primo aiuto,accanto al ruolo cruciale del papà Marco, un ex pilota e possesore di un team.



TUTTI I RECORD DI KIMI ANTONELLI

Il giovane pilota italiano detiene ben 6 record di precocità in F1:

1. Più giovane leader del mondiale piloti (19 anni, 7 mesi, 4 giorni).

2. Pilota italiano più giovane a vincere una gara (Shanghai 2026).

3. Più giovane autore di una pole position (Cina 2026).

4. Primo italiano a vincere a Suzuka dal 1992 (storico, record stagionale)

5. 10° pilota nella storia a vincere i primi 2 GP “back-to-back”.

6. Primo italiano leader del Mondiale in un GP non inaugurale dal 1985.

La sua crescita non è soltanto nei risultati, ma soprattutto nella maturità in pista: gestione delle gomme, lettura delle situazioni di gara e capacità di restare lucido nei momenti decisivi. Elementi che lasciano intravedere, uniti alla velocità naturale, un futuro da protagonista nei maggiori palcoscenici mondiali.