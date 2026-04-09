giovedì 9 Aprile 2026

Poster misteriosi a Milano e Londra: c’entrano i Pink Floyd e l’Inter

In cima all'immagine compare il logo della squadra, sotto la scritta “PFFC: Ready to play” con un rimando ad aprile 2026, al centro due mani che tengono un vinile

Data pubblicazione: 9-4-2026 ore 18:04Ultimo aggiornamento: 9-4-2026 ore 18:04

ROMA – A Londra e Milano sono apparsi a partire da ieri, mercoledì 8 aprile, dei poster in tutta la città. Affissioni che hanno destato la curiosità dei passanti per il loro legame tra musica e calcio: tra Pink Floyd e Inter. In cima all’immagine compare, infatti, il logo della squadra, sotto la scritta “PFFC: Ready to play” con un rimando ad aprile 2026, al centro due mani che tengono un vinile.

Che legame c’è? E perché proprio Milano e Londra? A un conoscitore attento del mondo musicale londinese, non sfuggirà che c’è un gruppo che negli anni ‘70 amava il calcio tanto da fondare una squadra… e che gruppo! PFFC è l’acronimo di una band storica, celebre per brani come “Wish You Were Here” e “Time”. Basta unire le iniziali del gruppo alle parole “Football Club” e quel PFFC mostra il suo significato nascosto!

All’inizio degli anni ’70, mentre ridefinivano la scena musicale contemporanea, i Pink Floyd hanno fondato il Pink Floyd Football Club (PFFC), squadra di calcio che giocava durante le pause dai tour ecomposta da David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e alcuni membri della crew. La scritta “Milano” è invece presto spiegata, è la città natale dell’Inter.

Ma cosa c’entra quindi l’Inter? E perché aprile 2026? Sarà svelato più avanti.

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