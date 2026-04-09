Elia Del Grande ha aggredito un’anziana al cimitero per rubarle l’auto e fuggire

VARESE – Per proseguire la sua fuga, Elia Del Grande aveva rubato un’auto ad un’anziana al cimitero, spintonandola e facendola cadere a terra prima di strapparle le chiavi: sono le ultime informazioni emerse dopo l’arresto, ieri in provincia di Varese, del 50enne che 38 anni fa, quando ne aveva 22, sterminò a fucilate la famiglia e che il giorno di Pasqua si era evaso rendendosi irreperibile per la seconda volta in sei mesi. Si è scoperto che l’auto a bordo del quale è stato individuato (e poi arrestato), una Fiat 500, era stata rubata ad un’anziana donna al cimitero di Lentate, frazione di Sesto Calende in provincia di Varese: Del Grande l’ha aggredita con violenza mentre puliva la tomba del marito e la donna è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale. Ora per questo episodio Del Grande deve rispondere di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. La vittima è una donna di 69 anni di Sesto Calende.

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Del Grande è stato arrestato ieri dopo tre giorni di fuga: dopo un permesso premio, non era rientrato la sera di Pasqua nella casa lavoro in provincia di Alba in cui era detenuto. Come sia arrivata da Alba, in provincia di Cuneo, al Varesotto per il momento resta un mistero. Forse in treno? Dopo l’arresto, deve rispondere di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale per aver tentato di fuggire con una manovra spericolata al momento dell’arresto, ferendo un carabiniere. Il 50enne è ora detenuto nel carcere di Varese e nei prossimi giorni comparirà davanti al Gip per la convalida dell’arresto. Era la seconda volta in sei mesi che Del Grande tentava di sottrarsi alla pena che ancora gli resta da scontare: nel novembre scorso era evaso da una casa lavoro in provincia di Modena e dopo questo fatto aveva avuto un rinnovo di un anno delle misure di sicurezza.

