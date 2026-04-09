giovedì 9 Aprile 2026

FOTO | Climber si arrampica sulla Torre Prendiparte a Bologna, è la prima volta

Il giovane arrampicatore Andrea Bonzi sabato scalerà la torre medioevale alta 60 metri e poi festeggerà l'impresa con un aperitivo vista tetti

di Vania VorcelliData pubblicazione: 9-4-2026 ore 20:51Ultimo aggiornamento: 9-4-2026 ore 20:51

BOLOGNA – C’è chi scala i grattacieli in giro per il mondo (anche a mani nude e senza protezioni). E c’è chi, nella città delle torri, tenta un’impresa mai realizzata prima: arrampicarsi su una torre medioevale alta 60 metri per festeggiare all’arrivo in cima con un aperitivo con vista sui tetti. Accade a Bologna, famosa nel medioevo per lo skyline definito da più di 100 torri. Ne rimangono 24: oltre alle più famose, l’Asinelli e la Garisenda, simbolo della città, c’è la Torre Prendiparte, 59,5 metri, 800 anni di storia alle spalle, che sabato pomeriggio sarà scalata metro dopo metro, mattone dopo mattone, da un giovane arrampicatore, Andrea Bonzi. Ad organizzare la ‘Pink Ascent’ l’associazione Occhialini Rosa.

“L’idea è quella di portare lo sport in contesti culturali, per diffondere le nostre attività sportive quotidiane, portandole in luoghi non abituali”, spiega Filippo Battistini, presidente di Occhialini Rosa. “Quest’anno con il nostro primo evento abbiamo deciso di scegliere l’arrampicata: per la prima volta al mondo scaleremo una torre medievale. L’evento partirà la mattina alle 10 in piazza Galvani: qui daremo la possibilità ai bolognesi di provare l’esperienza d’arrampicata su un tapis roulant verticale, una parete rotante che permette di riprovare, diciamo, di simulare l’esperienza dell’arrampicata che Andrea, invece, farà al pomeriggio”, racconta Battistini. La scalata inizia alle 16. “Stimiamo una durata di circa una mezz’ora, con a seguire una parte di festa per celebrare, speriamo, l’impresa riuscita”, dettaglia ancora l’organizzatore.

“Sicuramente è una bella sfida. Una torre non è una parete da arrampicata e pone delle grosse difficoltà, che siamo riusciti a superare con allenamento costante. Dobbiamo riuscirci, siamo pronti, siamo carichi, sono stato seguito da allenatori di arrampicata studiando il caso specifico e le peculiarità della torre. Siamo pronti e andiamo fino in cima”, assicura Bonzi. Nella scalata “c’è anche un ribaltamento della funzione della torre che è una struttura difensiva che allontanava i nemici, che difendeva gli occupanti: oggi invece la scaliamo, ce la conquistiamo tranquillamente dall’esterno per arrivare in terrazza e fare un po’ di festa. Finalmente Guelfi e Ghibellini faranno la pace”, scherza Matteo Giovanardi, proprietario della Torre, che da poco ha riaperto il B&B. “E’ una sfida difficile e anche innovativa, ma è anche un momento che valorizza uno spazio urbano bellissimo come Piazza Galvani, aperto alla città. Ancora una volta uniamo sport e storia, promozione della città e della cultura. E’ un evento che tiene insieme tante cose ed è un una prima volta per la città di Bologna”, conclude l’assessora comunale allo Sport, Roberta Li Calzi.

Leggi anche

FOTO | VIDEO | Stasera il match Bologna-Aston Villa, in centro i tifosi inglesi cantano (e bevono)

di Redazione

È morto a 101 anni Otello Dalla Casa, ultimo sopravvissuto al campo di concentramento tedesco di Grünhain

di Andrea Sangermano

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»