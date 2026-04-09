Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 aprile 2026

MELONI ALLA CAMERA: “BILANCIO E RILANCIO DELL’AZIONE DI GOVERNO”

“Il governo c’è fino alla fine, io non scappo”. Giorgia Meloni si presenta in Parlamento per ribadire che, nonostante la sconfitta del referendum, l’esecutivo arriverà a fine legislatura. “Niente dimissioni, né rimpasto”, assicura la premier, rivendicando la stabilità politica e la credibilità internazionale acquisite dal Paese. Col referendum “abbiamo perso un’occasione storica”, sottolinea. Parlando della guerra in Iran, Meloni avverte: “Se la crisi peggiorerà l’Europa dovrà valutare la sospensione del patto di stabilità”. Critiche le opposizioni. Elly Schlein accusa il governo di “non aver fatto nulla in quattro anni”. Giuseppe Conte bolla come “favole” le parole della premier.

PRONTO IL PIANO CASA DEL GOVERNO: “100MILA ALLOGGI IN 10 ANNI”

“In vista della ricorrenza del 1° maggio, il Consiglio dei ministri approverà finalmente i provvedimenti necessari per realizzare in Italia quel vasto Piano casa a cui stiamo lavorando da tempo”. Ad annunciarlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l’informativa in Aula a Montecitorio sull’attività di Governo. Sarà, ha spiegato la premier, “un piano strutturale” con l’obiettivo di “rendere disponibili, tra alloggi popolari e a prezzi calmierati, oltre 100mila case nei prossimi dieci anni”. Elly Schlein commenta: “Da quattro anni ne parlate senza fare niente”.

QUIRINALE. MATTARELLA IN VISITA UFFICIALE A PRAGA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita ufficiale nella Repubblica Ceca. Fino a domani il capo dello Stato sarà a Praga per incontri istituzionali. Oggi l’incontro con il personale dell’Ambasciata e i rappresentanti della collettività italiana presso l’Istituto italiano di cultura. Nel pomeriggio il colloquio con l’omologo Petr Pavel, che nel novembre del 2023 fu ricevuto a Roma al Quirinale. Domani è in programma la visita ai presidenti di Camera e Senato. Al centro dei colloqui, il quadro europeo e gli scenari internazionali.

CAMERA. FIDUCIA SUL DECRETO PNRR, FOTI: “A MAGGIO NONA RATA”

Alla Camera voto di fiducia sul decreto Pnrr atteso in Senato per la seconda lettura. Il testo aggiorna le procedure per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del piano, assicurando il completamento degli interventi entro il 31 dicembre 2026. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dall’Unione europea per far fronte alle emergenze post pandemia, ha stanziato per l’Italia 194,4 miliardi, di cui 122,6 di prestiti e 71,8 di sovvenzioni. Nel mese di maggio “verrà liquidata la nona rata”, ricorda il ministro Tommaso Foti sottolineando che l’impegno del governo “è concludere il Pnrr nel migliore dei modi”.