Maturità 2026, all’orale conta anche chi sei: cinque punti per la crescita personale

ROMA – Non più solo un inventario di nozioni, ma una valutazione della persona. Con la sessione di

giugno 2026, l’esame di fine ciclo superiore cambia struttura, denominazione e — soprattutto — filosofia. Torna il nome “Maturità” al posto di “Esame di Stato”, e il cambio non è soltanto formale: rispecchia un orientamento preciso della riforma voluta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ridisegna la prova finale partendo da una premessa chiara — la scuola non misura solo quanto uno studente ha memorizzato, ma chi è diventato nel corso di cinque anni.

UN QUARTO DEL COLLOQUIO VALE TUA LA TUA CRESCITA

La novità più sostanziale riguarda la griglia di valutazione dell’orale. Per la prima volta nella storia dell’esame, le commissioni avranno il mandato esplicito di assegnare un punteggio al “grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità” raggiunto dal candidato. Non si tratta di una voce accessoria: questo indicatore vale fino a 5 punti sui 20 complessivi del colloquio, cioè un quarto dell’intera prova orale.

Il Ministero ha definito cinque livelli distinti. Si parte da un punteggio minimo tra 0,5 e 1 per chi mostra un’autonomia ancora frammentaria, si passa per livelli intermedi che riconoscono la capacità di prendere decisioni in modo indipendente, fino al massimo di 5 punti — riservato a chi dimostra di saper gestire responsabilità in maniera che possa essere di riferimento anche per altri. La distinzione, in sintesi, è tra il “cosa sai” e il “come gestisci ciò che hai imparato”.

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE APRE IL COLLOQUIO

A fare da filo conduttore tra questo nuovo criterio e il resto della prova sarà il Curriculum dello Studente. Il colloquio prenderà avvio da una riflessione del candidato sul proprio percorso — scolastico e umano — così come documentato in questo strumento. Esperienze di volontariato, certificazioni extrascolastiche, attività di impegno civile, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: tutto entra nel merito della conversazione con la commissione. L’orale si trasforma così in qualcosa di più simile a un colloquio professionale che a un’interrogazione, anticipando dinamiche che lo studente ritroverà nel mondo universitario e lavorativo.

QUATTRO MATERIE E NIENTE SORPRESE

Parallelamente, scompare la prova orale multidisciplinare aperta. Il colloquio si articola attorno a quattro materie selezionate dal Ministero per ciascun indirizzo, rese note contestualmente alle discipline della seconda prova scritta. Al Liceo Classico saranno Italiano, Latino, Storia e Matematica; allo Scientifico, Italiano, Matematica, Storia e Scienze Naturali; al Linguistico, Italiano, due lingue straniere e Scienze Naturali. La commissione non può uscire da questo perimetro, fatta eccezione per l’Educazione Civica, che mantiene una valenza trasversale che può essere integrata nel colloquio oltre alle quattro prescelte. La prova si configura così come una prima proiezione nella vita adulta, con dinamiche più simili a un colloquio professionale che a un interrogazione tradizionale.

ADDIO SCENE MUTE

Altra modifica strutturale: il colloquio orale non è più aggirabile. In passato, chi aveva già raggiunto il punteggio minimo attraverso crediti e prove scritte poteva ottenere la promozione senza affrontarlo. Dal 2026 questa possibilità è eliminata. Rifiutarsi di sostenere l’orale — anche con un curriculum eccellente — comporta la bocciatura automatica, a prescindere dai punti accumulati in precedenza. La misura risponde direttamente al fenomeno delle cosiddette “scene mute di protesta” che si erano diffuse nelle sessioni degli anni scorsi. Questa norma non va letta come una punizione, ma come un invito alla responsabilità: il diploma è un traguardo che richiede impegno fino all’ultimo secondo, onorando il proprio percorso con una presenza attiva.

Sul piano organizzativo, l’esame prende il via giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Il giorno successivo, 19 giugno, è in programma la seconda prova, diversificata per indirizzo: Matematica al Liceo Scientifico, Economia Aziendale per i tecnici dell’area AFM, Scienze Umane per il relativo liceo, e così via.

I colloqui orali partiranno indicativamente a fine giugno, con calendari stabiliti dalle singole commissioni. Cambia anche la composizione della commissione: da sette a cinque membri — un presidente esterno, due commissari interni e due esterni. Per la prima volta, infine, ai maturandi verrà rilasciato anche un diploma in formato digitale, affiancato a quello cartaceo tradizionale.