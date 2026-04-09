giovedì 9 Aprile 2026

Ranucci: “Fotomontaggio? Il selfie di Giorgia Meloni è autentico, abbiamo anche un video: domenica le prove”

Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, assicura che il selfie in cui Giorgia Meloni è immortalata con Gioacchino Amico del clan Senese è "autentico": "Contro di noi la macchina del fango"

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 9-4-2026 ore 17:25Ultimo aggiornamento: 9-4-2026 ore 17:31

ROMA – “La foto è autentica e domenica Report mandera’ in onda le prove. E tanto altro. È cominciata la solita campagna di fango dei giornali del gruppo del parlamentare di maggioranza Angelucci. Parlano di un presunto giallo sul selfie che ritrae il rappresentante camorristico del Clan Senese, Gioacchino Amico, con Giorgia Meloni. Si parla di sospetto fotomontaggio e di provenienza da fonti inquirenti. È falso. Il selfie è autentico, come dimostrerà Report domenica, mandando in onda anche un filmato originale di quell’evento“. Lo scrive sui social il conduttore del programma di Raitre ‘Report’ Sigfrido Ranucci.

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“LA FOTO NON CI È STATA PASSATA”

Inoltre, aggiunge, “il selfie è frutto dell’attività giornalistica di Giorgio Mottola, e la provenienza non ha nulla a che fare con ambienti investigativi. Chi scrive questo è solo perché è abituato a lavorare con veline di partito o dei servizi. Invece di cercare fantasmi tra giornalisti d’inchiesta e magistrati, guardasse all’interno del proprio partito. Avranno più soddisfazione. Da parte nostra non resta che darvi appuntamento a domenica 12 aprile su Rai3 e RaiPlay a partire dalle 20.30”.

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