Cooperazione e aiuti allo sviluppo: -23% secondo dati Ocse, che delineano un crollo globale

ROMA – L’Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) fornito dai 34 Paesi membri di un comitato specializzato dell’Ocse ha registrato tra il 2024 e il 2025 un calo complessivo di oltre il 23 per cento, guidato dalla scelte di Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito: lo rivelano dati diffusi oggi dall’organizzazione con sede a Parigi. Secondo il rapporto, nell’insieme la somma non ha superato i 174 miliardi e 300 milioni di dollari. Un dato, questo, che equivale allo 0,26 per cento del Reddito nazionale lordo (Rnl) combinato dei 34 Paesi. La quota è molto al di sotto dello 0,70 fissato come impegno in sede Onu negli anni Settanta del secolo scorso. “Si tratta”, si legge nello studio, “della contrazione più forte mai registrata nella storia dell’Aps, che è così tornato al livello in cui si trovava all’inizio del Programma di sviluppo sostenibile 2030″. I dati sono stati pubblicati dall’Development Assistance Committee (Dac), organismo specializzato dell’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

GERMANIA PRIMA IN CLASSIFICA, PER LA PRIMA VOLTA DAVANTI AGLI USA

La Germania è divenuta per la prima volta il principale fornitore al mondo di Aiuto pubblico allo sviluppo

(Aps): lo rivelano i dati diffusi oggi dall’Ocse, segnati in particolare dal crollo dei contributi degli Stati Uniti, di quasi il 57 per cento tra il 2024 e il 2025. La riduzione ha riguardato anche la Germania. In questo caso, indicano le statistiche del Development Assistance Committee (Dac) dell’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il calo è stato del 17,4 per cento.

STABILE L’ITALIA: +0,03%, CON 7 MILIARDI E 283 MILIONI

L’Italia è rimasta stabile nei suoi contributi per l’Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps), con un +0,03

per cento nel 2025 sul 2024 in rapporto al Reddito nazionale lordo (Rnl). Il dato, diffuso dall’Ocse, si inserisce in un contesto di tagli generalizzati da parte dei Paesi membri dell’organizzazione.

Secondo le statistiche, in termini assoluti l’Aps dell’Italia ha raggiunto i 7 miliardi e 283 milioni di dollari, pari allo 0,30 del Reddito nazionale lordo (Rnl). Secondo l’Ocse, nel caso di Roma si è registrato un aumento dei contributi bilaterali e un calo di quelli multilaterali, dunque a beneficio di organizzazioni come le Nazioni Unite. I dati sono stati pubblicati dal Development Assistance Committee (Dac), organismo specializzato dell’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.