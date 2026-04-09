VIDEO | Meloni parla alla Camera e Conte attacca: “La sua subalternità a Trump è ignobile”

ROMA – “Crosetto ha detto una cosa giusta per una volta. Ha detto il problema di Trump è che è circondato da collaboratori non coraggiosi e nessuno riesce o osa contraddire il capo. È ancora più grave quando non viene contraddetto il capo da una leader di un Paese del G7, la sua subalternità è ignobile”. Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, parlando alla Camera dopo l’informativa urgente della premier Giorgia Meloni. “Lei sta contribuendo a distruggere il diritto internazionale, perché se Trump attacca illegalmente il Venezuela e lei dice che è un’azione di legittima difesa, lei lo incoraggia. Se di fronte al genocidio lei non interrompe la cooperazione militare con Netanyahu e rimane silente e complice, lei incoraggia un genocidio!”, aggiunge Conte.