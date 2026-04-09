Garante Privacy, Report: “Blitz della Guardia di Finanza negli uffici di Ita Airways”

ROMA – “Questa mattina la Guardia di Finanza ha fatto accesso negli uffici di Ita Airways per acquisire i documenti relativi all’emissione delle tessere volare, livello Executive, ai quattro membri del Collegio del Garante della Privacy“. A rilanciare la notizia è la trasmissione ‘Report’ sui propri social. “La Procura di Roma, infatti, ha aperto un’indagine sui quattro membri del Collegio ipotizzando il reato di corruzione, per aver ricevuto dalla compagnia aerea le tessere volare, che permettevano l’accesso alla lounge e che avevano un controvalore di circa 6mila euro, proprio nel periodo in cui la compagnia era coinvolta in una controversia per irregolare trattamento dei dati personali di alcuni manager dell’azienda e dei dipendenti. Domenica sera Report tornerà a parlare del Garante della Privacy con nuovi documenti esclusivi”.

Prosegue quindi l’indagine della Procura di Roma che a gennaio scorso ha visto coinvolti i vertici dell’Autorità Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza, per chiarire presunti conflitti di interesse e irregolarità nella gestione interna dell’Autorità.