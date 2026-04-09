Tg Cultura, l’edizione di giovedì 9 aprile 2026

AL MANN DI NAPOLI IN MOSTRA ‘PARTHENOPE. LA SIRENA E LA CITTÀ’

‘Parthenope. La Sirena e la città’ è l’esposizione che, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al 6 luglio, intende costruire per immagini il mito della sirena. Il percorso conduce il visitatore alla scoperta delle Sirene e della sirena cara ai napoletani, Parthenope: oltre 250 opere, dall’VIII secolo avanti Cristo sino alla contemporaneità, tracciano un percorso che ha attraversato secoli e luoghi, rigenerandosi continuamente fino ai film di animazione e ai giocattoli dedicati. I manufatti esposti permettono di ricostruire storie e tradizioni legate alle origini della città di Napoli: emblematica, in tal senso, la presenza in mostra di reperti, in alcuni casi inediti, provenienti dagli scavi delle linee 1 e 6 della metropolitana, così come il busto in argento di Santa Patrizia.



L’ARTE ITALIANA DAL SECONDO NOVECENTO IN MOSTRA AL MAXXI ROMA

Si chiama Tragicomica. Prospettive sull’arte italiana dal secondo Novecento a oggi, la più ampia mostra mai dedicata dal Museo nazionale delle arti del XXI secolo alla storia dell’arte italiana contemporanea. Prodotta dal MAXXI in collaborazione con il Centre d’Art Contemporain Genève, l’esposizione – a cura di Andrea Bellini e Francesco Stocchi – riunisce oltre 130 artisti e 300 opere, per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana, quella che il filosofo Giorgio Agamben definì “caparbia intenzione anti-tragica”. L’arco temporale della mostra attraversa oltre ottant’anni, dal secondo dopoguerra a oggi, soffermandosi su artisti come Alighiero Boetti, Maurizio Cattelan, Adelaide Cioni, Lucio Fontana, Chiara Fumai e Silvia Giambrone.



LA FONDAZIONE MERZ RACCONTA GAZA E IL SUO CUORE ANTICO

Fondazione Merz, Museo Egizio di Torino e il Musée d’art et d’histoire di Ginevra presentano GAZA, il futuro ha un cuore antico. Materie e memorie del Mediterraneo una grande mostra internazionale che, attraverso il dialogo tra archeologia e arte contemporanea, restituisce la profondità storica e culturale di Gaza, crocevia millenario di commerci, culture e credenze. Il progetto, in programma dal 22 aprile al 27 settembre presso la Fondazione Merz, a Torino, mette in relazione una selezione di circa ottanta reperti archeologici dal Musée d’art et d’histoire di Ginevra su mandato dello Stato di Palestina e dal Museo Egizio di Torino – dall’età del bronzo al periodo ottomano – con le opere di artisti contemporanei palestinesi e internazionali.



IL 26 GIUGNO DANIELE SILVESTRI APRE IL FESTIVAL SARDO ABBABULA

Si aprirà il 26 giugno con il concerto di Daniele Silvestri all’interno dell’area archeologica di Turris Libisonis a Porto Torres la 28ma edizione del Festival Abbabula, l’evento più importante in Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore, ideato e realizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili. Fino al 23 luglio saranno piazze, teatri e luoghi di grande suggestione tra Sassari, Sennori e Porto Torres a ospitare gli eventi di questa rassegna che ogni anno porta sull’isola alcuni dei nomi italiani e internazionali più interessanti. Due le anteprime che avvicineranno il pubblico al mood del festival: Fabio Celenza il 7 maggio e il grande Tony Hadley e la sua Fabulous TH Band il 9 maggio, entrambi a Sassari.