Il caso in Tribunale, Ditonellapiaga annuncia: “Non so se il mio disco potrà continuare a chiamarsi Miss Italia”

Foto di Ilaria Ieie

ROMA – “C’è stata ieri un’udienza al Tribunale di Roma e non so se il mio disco potrà continuare a chiamarsi Miss Italia”. Così Ditonellapiaga racconta la vigilia – di certo particolare – dell’uscita del suo nuovo progetto: domani 10 aprile l’album – “Miss Italia” appunto – arriva su tutte le piattaforme e negli store fisici per BMG/Dischi Belli.

LA VICENDA SCOPPIATA NEI GIORNI DI SANREMO

Un album annunciato da settimane e che – proprio per il suo titolo e la sua title track – ha scatenato i malumori dell’organizzazione del concorso di bellezza e della sua patron Patrizia Mirigliani. La vicenda, scoppiata in concomitanza alla partecipazione sanremese dell’artista con “Che fastidio!”, è ormai nota. L’azione legale è partita per “l’uso indebito” del marchio e i possibili danni di immagine, anche in riferimento al testo del brano omonimo e l’eventualità contenesse “espressioni e giudizi lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al concorso”.

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“Ci tengo molto a questo titolo che è legato alla mia libertà di espressione e racconta una questione personale facendo riferimento a un’immagine universale entrata nell’immaginario di tutti”, ha spiegato l’artista, al secolo Margherita Carducci. “È una questione legata al marchio. Non posso espormi troppo in questo momento. Spero che questa cosa si risolva nel modo più positivo possibile. C’è anche una questione logistica, con i dischi già stampati e nei negozi. È stata richiesta una risposta con urgenza, spero di saperlo oggi”.

LA “MISS ITALIA” DI DITONELLAPIAGA: RIMETTERE TUTTO IN DISCUSSIONE PER RITROVARSI

L’universo di “Miss Italia”, però, per Ditonellapiaga è stato solo un pretesto narrativo per raccontare come quel momento della vita in cui si rimette tutto in discussione, superando la continua ricerca della perfezione, dell’aderenza a certi canoni sociali.

“È un album di confronto con me stessa, di accettazione dei momenti di difficoltà e di smarrimento che ho avuto nella mia carriera. Questo disco è molto legato al mio lavoro”, racconta Margherita che, proprio mentre scriveva il progetto insieme ad Alessandro Casagni (che ne ha curato anche la produzione) affrontava anche un percorso personale. Così per Ditonellapiaga anche i dieci inediti che poi ne sono nati sono stati “un momento di terapia” importante.

“In questo momento della mia vita mi sento veramente a fuoco per quanto riguarda la mia identità. C’è stato un momento, invece, in cui sentivo che come artista non ero mai abbastanza– ricorda la cantautrice romana-. Invece di fermarmi e farmi delle domande, come poi ho fatto, non riuscivo mai a prendermi il tempo per pormi i quesiti giusti e capire cosa è importante per me, come l’ironia, la teatralità. La mia spontaneità musicale è molto eccentrica, può sembrare costruita ma non lo è. Il mio modo di divertirmi della musica è estremamente teatrale”.

Questo percorso ha portato a nuove consapevolezze: “Sono molto critica verso me stessa, questo mi ha sempre portato a chiedermi cosa poteva piacere agli altri piuttosto che a me. Con la terapia ho imparato a ricentrarmi e poi questo mi ha portato a scrivere un disco di cui sono molto fiera”. E Ditonellapiaga aggiunge: “Ci saranno momenti in cui mi sentirò di nuovo giudicata ma ho imparato ad adottare strategie d’uscita o di distrazione”.

UN RACCONTO ELETTRO-POP VERSO “LA VERITÀ”

Anticipato dai singoli “Che fastidio!” e “Hollywood”, “Miss Italia” raccoglie tutti questi spunti per trasformarli in un viaggio elettro-pop che si insinua tra le contraddizioni dello star system e restituisce un ritratto lucido di Margherita. Un racconto libero, a volte ironico, altre profondo, ma sempre alla ricerca della verità. E non è un caso che la traccia di chiusura del progetto (scritta per ultima) si intitoli proprio “La Verità”: Margherita alla fine delle 10 tracce abbraccia la sua autenticità, lasciando cadere ogni maschera dopo il confronto con se stessa.

LA TRACKLIST

Sì lo so Tropicana hotline Bibidi bobidi bu Hollywood Che fastidio! Prima o poi Io Le brave ragazze Miss Italia La verità

IL TOUR

Ditonellapiaga porterà questi 10 brani in tour la prossima estate. E i fan si aspettino concerti “più teatrali”: “Voglio divertirmi con elementi performativi perché se mi diverto io si diverte il pubblico”, ha anticipato l’artista. Ecco le date.