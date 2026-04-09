Tg Volontariato, l’edizione di giovedì 9 aprile 2026

SUDAN. INFERMIERI AL COMBONI COLLEGE: CUREREMO LE FERITE DELLA GUERRA

In Sudan, a tre anni dall’inizio della guerra, c’è anche chi sceglie di curare. Il conflitto armato, cominciato il 15 aprile 2023, ha causato migliaia di morti e milioni di sfollati. Ma tra le macerie emergono anche storie di impegno e solidarietà. È il caso del Comboni College. La facoltà di infermieristica, che non ha potuto aprire a Khartoum per i bombardamenti, è rinata a Port Sudan, sul Mar Rosso. Nei video condivisi dai missionari, ci sono corsi e laboratori. “Ho deciso di studiare infermieristica per aiutare la mia comunità”, spiega Hussain Zakaria, specializzando al Comboni College. Condivide la sua esperienza anche Samar Muzamil: “Al Comboni College”, dice, “abbiamo l’ambiente migliore, gli insegnanti e i manager più qualificati”. Ascoltiamo padre Diego Dalle Carbonare, superiore dei comboniani in Sudan, per pochi giorni a Roma. “Questa storia della facoltà di infermieristica è una delle storie belle, vorrei dire anche un miracolo”, sottolinea il missionario..”Abbiamo studenti che seguono lezioni da campi profughi, studenti che le seguono dai monti Nuba, dal Darfur abbiamo avuto qualche studente; quindi la parte digitale e online, però anche la possibilità di fare tirocinio negli ospedali, dove tra l’altro c’è un enorme bisogno”. A sostenere la facoltà sono donatori tedeschi e anche la Cooperazione italiana. Decisivo poi il contributo dell’8xmille alla Chiesa cattolica: una scelta gratuita, non alternativa al 5xmille, che si può devolvere anche alla fondazione comboniana Nigrizia.



HAITI. SOLIDARIETÀ E PARTECIPAZIONE: 300 PARTITI PER LE ELEZIONI

Più di 300 partiti politici si sono registrati per le elezioni previste ad Haiti ad agosto, le prime nel Paese caraibico da dieci anni. Una partecipazione che continua ora con l’iscrizione degli aventi diritto al voto, nonostante violenze e scontri tra esercito e gruppi armati che, nel tempo, secondo le Nazioni Unite, hanno causato circa 6mila vittime e un milione e 400mila sfollati. A questa crisi è dedicata ‘Una finestra su Haiti’, un’iniziativa di cultura e solidarietà con incontri nelle scuole e raccolte fondi. A promuoverla il Comune di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, con l’Associazione internazionale Haiti Integrity Project.

LIBANO. DAL CIBO ALLE MEDICINE: MISSIONE NELLA VALLE DELLA BEKAA

Dodici tonnellate di cibo, 1.200 litri di olio e medicinali essenziali: sono aiuti giunti nei giorni di Pasqua nella valle della Bekaa, una regione del Libano sempre più isolata a causa dei bombardamenti di Israele. A permettere le consegne un’iniziativa della Chiesa e della società locale supportata da Fondazione Punto Missione. Secondo Claudette Hage, rappresentante locale dell’ong, “le testimonianze e il materiale raccolto nella zona restituiscono un quadro drammatico, con palazzi danneggiati, case pericolanti, carenza di carburante, medicinali e beni essenziali, con un impatto particolarmente grave su bambini e anziani”.



SPORT. PALLAVOLO CON LE RAGAZZE DI LODI, VINCE ANCHE IL RUANDA

Un torneo di pallavolo per stare insieme, divertirsi e anche sostenere l’agricoltura del Ruanda. Protagoniste della “Coppa delle palme”, a Lodi, ragazze under 13. Hanno uno sguardo da grandi, come gli impegni della campagna ‘Sport contro la fame’, promossa dalla federazione Focsiv e dal Centro sportivo italiano in collaborazione con la Fao. L’obiettivo, attraverso manifestazioni sportive sul territorio, è sostenere progetti contro la malnutrizione in Paesi svantaggiati. A Lodi le ragazze hanno giocato per il Ruanda, supportando un’iniziativa del Movimento lotta alla fame nel mondo che mira a coltivare almeno 100 ettari in più. Il presidente, Antonio Colombi: “E’ un progetto a tutto tondo, che lascia un messaggio di solidarietà, di far squadra, che è tipico del mondo sportivo”. Dopo il fischio finale si parla di partite con le interviste a bordo campo. “Qual è stata la cosa più bella della giornata di oggi?” chiede una delle partecipanti. “Il saluto con le avversarie”, risponde un’altra giocatrice: “Prima e dopo la partita”.