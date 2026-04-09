Meteo, le previsioni di giovedì 9 aprile 2026

da ilMeteo.it

NORD

Pressione ancora stabile. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, soffiano venti deboli dai quadranti settentrionali e meridionali. Nel corso delle ore pomeridiane ecco che aumenterà la nuvolosità sui settori orientali, in particolare sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Altrove avremo invece un tempo sempre asciutto e in prevalenza soleggiato.

CENTRO e SARDEGNA

Pressione ancora stabile. Nel corso della mattinata, cielo sereno o poco nuvoloso sul versante tirrenico, su quello adriatico avremo un po’ più di nubi e i venti si disporranno dai quadranti settentrionali. Dopo metà giornata ecco che il cielo tenderà a coprirsi parzialmente sulle regioni adriatiche, mentre altrove avremo un ampio soleggiamento. Mari generalmente poco mossi.

SUD e SICILIA

Un campo di alta pressione continua a insistere su gran parte delle regioni: la mattinata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno sulla Sicilia, mentre sul resto dei settori avremo un cielo a tratti anche un po’ nuvoloso. Dopo metà giornata il sole tenderà a farsi largo tra le nubi anche sul versante adriatico, dove soffieranno forti venti dai quadranti settentrionali.