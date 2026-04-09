LIVE | Nessun morto in Iran, 250 in Libano: Israele senza tregua. Lo Stretto resta chiuso. Trump: “In attesa di un vero accordo”

ROMA – Israele senza tregua. Mentre Stati Uniti e Iran mettono in pausa la guerra per due settimane, Netanyahu chiama fuori il Libano dal cessate il fuoco e rilancia con la campagna più pesante dall’inizio della guerra. L’ha chiamata – per evitare malintesi – “Oscurità eterna”: 160 bombe con raid di 150 aerei, “100 obiettivi in 10 minuti”, 250 libanesi uccisi e Beirut nel panico. Trump l’ha definita “scaramuccia”.

Su queste basi è entrata in vigore una “tregua fragilissima”, definita così da J.D. Vance, il vicepresidente Usa che guiderà la spedizione americana ai programmati colloqui di sabato in Pakistan. L’Iran nel frattempo ha deciso di richiudere lo stretto di Hormuz e ha minacciato di riprendere le ostilità se il Libano non sarà inserito nel cessate il fuoco. Posizione appoggiata e ribadita anche dai leader internazionali e comunicata a Trump direttamente da Macron.

Per tutta risposta l’esercito israeliano ha sparato colpi d’avvertimento contro un convoglio della missione UNIFIL in Libano, senza feriti ma suscitando la protesta di Roma. E così comincia il 41esimo giorno di guerra, il secondo di “tregua”. Tutti gli aggiornamenti:

11:15 – TRE GIORNALISTI UCCISI

Si chiamavano Mohammed Samir Wishah, Ghada Dayekh e Suzan Khalil i tre giornalisti che sono rimasti uccisi a Gaza e in Libano negli ultimi due giorni a causa dei bombardamenti dell’esercito israeliano in Libano e nella Striscia di Gaza. Il primo, Mohammed Samir Wishah, era corrispondente di Al Jazeera Mubasher ed è stato colpito da un drone mentre viaggiava a bordo della sua auto insieme a un’altra persona, che è morta insieme a lui. Dall’inizio della guerra con l’Iran, il 28 febbraio scorso, altri giornalisti sono stati uccisi in Libano e in tutta la regione, portando il bilancio delle vittime nel solo Libano ad almeno sette nelle ultime settimane.

Ghada Dayekh e Suzan Khalil erano infatti giornaliste libanesi: Dayekh era una cronista radiofonica dell’emittente Sawt Al-Farah, nella città di Tiro, con cui lavorava da 37 anni. Secondo la ricostruzione ottenuta dal Cpj, era nel suo appartamento quando un missile israeliano ha raggiunto e raso al suolo l’edificio. Quanto a Suzan Khalil di Al-Manar Tv, è rimasta uccisa ieri nel corso degli attacchi su Beirut.

10:30 – IRAN E ARABIA SAUDITA AL TELEFONO

I ministri degli Esteri di Iran e Arabia Saudita hanno avuto oggi un colloquio telefonico, il primo contatto ufficiale tra i due Paesi dall’inizio della guerra. Il ministero degli affari esteri saudita ha dichiarato che il ministro degli esterI, il principe Faisal bin Farhan, ha ricevuto una telefonata dal suo omologo iraniano, Abbas Araghchi. “Durante la telefonata, hanno esaminato gli ultimi sviluppi e discusso le modalità per ridurre le tensioni al fine di ripristinare la sicurezza e la stabilità nella regione”.

9:20 – LA COLLOCAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA E’ LA STESSA DA 80 ANNI

“La collocazione internazionale dell’Italia non l’ha inventata questo Governo, ma è la stessa da circa 80 anni a questa parte. Lo dico per rispondere già prima che vada in scena l’ormai scontato ritornello sulla subalternità della sottoscritta al presidente americano Trump o quello ancora più scontato dal titolo ‘La Meloni scelga tra Trump e l’Europa’”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni intervenendo alla Camera nell’informativa urgente sull’azione del Governo.

8:30 – IL PRIMO GIORNO SENZA MORTI IN IRAN

Grazie al fragilissimo cessate il fuoco, nelle ultime 24 ore, il primo giorno intero successivo all’annuncio della tregua, l’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency ha riferito che non si sono registrate vittime in Iran. HRANA ha registrato comunque almeno 20 attacchi, molti dei quali a ridosso dell’annuncio. Secondo l’agenzia dall’inizio della guerra sono stati uccisi almeno 1.701 civili, tra cui 254 bambini, in Iran. Il Libano è un capitolo a parte.

7:45 – DELEGAZIONE IRANIANA A ISLAMABAD (FORSE)

La delegazione iraniana arriverà a Islamabad stasera per partecipare ai colloqui di sabato con Stati Uniti e Israele. Lo ha dichiarato l’ambasciatore iraniano in Pakistan Reza Amiri Moghadam: “Nonostante lo scetticismo dell’opinione pubblica iraniana a causa delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del regime israeliano, una delegazione iraniana arriverà stasera a Islamabad per colloqui seri basati su 10 punti proposti dall’Iran”.

Poco dopo però il post è stato cancellato.

https://twitter.com/IranAmbPak/status/2042108345121968376?s=20

7:00 – TRUMP: IL NOSTRO ESERCITO SI STA RIPOSANDO

Trump ci tiene aggiornati dal suo social, Truth: “Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitensi, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata e necessaria per la persecuzione e la distruzione letale di un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno in Iran e nelle aree circostanti fino a quando il VERO ACCORDO raggiunto non sarà pienamente rispettato. Se per qualsiasi motivo ciò non dovesse accadere, il che è altamente improbabile, allora “inizieranno gli scontri a fuoco”, più grandi, migliori e più forti di quanto si sia mai visto prima. L’accordo è stato raggiunto molto tempo fa e, nonostante tutta la falsa retorica contraria, NESSUNA ARMA NUCLEARE e lo Stretto di Hormuz SARÀ APERTO E SICURO. Nel frattempo, il nostro grande esercito si sta preparando e riposando, in attesa della sua prossima conquista. L’AMERICA È TORNATA!”