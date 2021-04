Vaccino, De Luca: “Con quale coscienza Draghi sottrae dosi ai campani?”

NAPOLI – “La Campania è ancora penalizzata, ha ricevuto il 22% di vaccini rispetto alla popolazione, siamo l’ultima regione d’Italia. Ad oggi abbiamo 210mila vaccini in meno rispetto a quelli che dovremo avere”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook. “Ho ascoltato ieri – ha aggiunto – il grido di dolore e di indignazione del presidente del Consiglio Draghi che condividiamo tutti rispetto a qualche trentenne che ha scavalcato un ultraottantenne nella vaccinazione. Io con rispetto e, parafrasando il grido di dolore di Draghi, mi rivolgo allo stesso presidente del Consiglio e gli chiedo a mia volta con quale coscienza si può togliere ai cittadini campani una quantità di 210mila dosi di vaccino? Mi rivolgo al Capo dello Stato e chi chiedo con quale coscienza si può accettare che in Italia sia calpestato da anni e anni l’articolo 3 della Costituzione”.