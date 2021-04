Chiara Ferragni nel Cda Tod’s. Della Valle: “Insieme per il sociale”

ANCONA – Chiara Ferragni entra nel consiglio di amministrazione del gruppo Tod’s. L’azienda marchigiana, specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori, spiega le motivazioni della scelta ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni. La conoscenza del mondo dei giovani da parte dell’influencer, unita all’esperienza dei membri del Cda, può costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile.

“Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager- spiega in una nota Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona del Made in Italy-. Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo”. Secondo Diego Della Valle “la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa”. Il Ceo dell’azienda sostiene che “insieme cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo”.

