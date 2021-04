Roma ciclabile? Le difficoltà per la ‘svolta green’ della Capitale

ROMA – A Roma ci sono circa 252 chilometri di piste ciclabili di cui 151,2 km su strada e 100,5 km in aree verdi. In 4 anni sono stati costruiti circa 12 chilometri in più di piste ciclabili, con una perdita di circa 10 chilometri di ciclabili nelle aree verdi; così è quello che emerge dal confronto fra il rapporto mobilità 2020 e quello del 2016.

Nel 2020 la giunta Raggi ha dato il via al progetto che porterà alla costruzione di 150 chilometri di corsie ciclabili transitorie nel tentativo di dare una svolta green alla mobilità cittadina. Abbiamo cercato di capire insieme a Enrico Stefano, presidente della Commissione mobilità, Paolo Bellino dell’associazione Salvaiciclisti e Roberto Cavallini di Fiab Roma quali sono le difficoltà e quali i luoghi comuni da sfatare per rendere Roma ciclabile.