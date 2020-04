Ue, Castaldo (M5s): “Avanti anche senza l’Olanda, la proposta italiana ha fatto breccia”

ROMA – Dal Die Wielt sono arrivate “accuse vergognose, ho gia’ chiesto con forza che si scusi nei confronti delle vittime di mafia in Italia e dell’intero popolo italiano tacciato come criminale”. Lo dice Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo, in una videointervista all’agenzia Dire.

“Come mai- chiede Castaldo– il quotidiano non fa un’inchiesta sulle lacune normative e sull’opacita’ del sistema bancario tedesco? O anche sul fatto che la Germania al momento non ha alcun limite all’uso del contante, visto che col contante si puo’ comprare anche una casa? Come mai non chiedono al governo tedesco per quale motivo si sia sempre opposto all’introduzione a livello nazionale ed europeo del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, del sistema di confische preventive del nostro ordinamento?”.

Castaldo ricorda “con grande fierezza che l’Italia e’ il Paese con le normativa antimafia piu dura al mondo: perche’ la Germania non ha mai voluto stringere le maglie cooperazione col nostro apparato? Mi viene un dubbio: forse questo quotidiano non si lamenta dell’arrivo di ingenti flussi di investimenti e capitali, drenati e succhiati ai cittadini onesti italiani e reinvestiti in Germania. Si congratulano piu’ che altro per la crescita del Pil tedesco, invece di svolgere il loro lavoro di cani da guardia della democrazia, e spingere per una lotta senza quartiere verso un fenomeno criminale che esiste anche in Germania, prova ne e’ la strage di Duisburg”.

Da Berlino, conclude Castaldo, “vorrei vedere un gesto inequivocabile e chiaro su queste misure, e maggior rispetto della stampa tedesca che spesso diffonde luoghi comuni e falsita’ ad uso e consumo del consenso mediatico, ma manifestano solo grande ipocrisia. L’opacita del sistema bancario tedesco e’ nella top 10, battuta in Europa guarda caso solo dall’Olanda e la cosa in questi giorni non dovrebbe stupirci”.