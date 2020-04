Coronavirus, guarito primo operaio ex Ilva contagiato

BARI – “Desidero ringraziare tutti coloro che attraverso i social mi hanno incoraggiato e spinto a non mollare mai. Oggi rientro in famiglia e seguirò le prescrizioni di questi fantastici medici. Ho passato giorni difficili. Per questo vi dico non mollate e restate a casa”. È il messaggio dell’operaio del siderurgico di Taranto, primo tra i suoi colleghi a essere stato contagiato dal Covid-19 e guarito. L’uomo si definisce “provato ma felice” perchè, riferisce chi gli è vicino, “i risultati dei tamponi effettuati in questi giorni hanno dato esito negativo”. L’operaio ha lasciato il centro Covid di Taranto e ringrazia il “dottor Buccoliero che mi ha aiutato in queste settimane”.

