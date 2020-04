Annullata l’ordinanza di De Luca, sindaco di Messina su Facebook con mascherina tricolore

PALERMO – Il Consiglio dei ministri ha annullato l’ordinanza del sindaco di Messina, Cateno De Luca, che introduceva un meccanismo di registrazione obbligatoria online per gli attraversamenti sullo Stretto come misura di contrasto al diffondersi del coronavirus. La decisione del Consiglio dei ministri arriva dopo il parere del Consiglio di Stato che si era espresso per l’annullamento dell’ordinanza di De Luca.

LEGGI ANCHE: Consiglio di Stato annulla ordinanza del sindaco di Messina, De Luca: “Non mi fermo”

DE LUCA, DIRETTA FB CON MASCHERINA TRICOLORE

Diretta Facebook con una mascherina tricolore per il sindaco di Messina, Cateno De Luca, dopo la decisione del Consiglio dei ministri di annullare la sua ordinanza sull’introduzione della banca dati per i passeggeri dello Stretto come misura anti-coronavirus. “Come se ci fosse il bavaglio di Stato sulla vicenda”, ha esordito De Luca.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, sindaco di Messina: “Io vittima della lupara di Stato”

“CONSIGLIO DI STATO HA DECISO IN 6 ORE, SFOGGIO DI POTERE DEL GOVERNO”

Il Consiglio di Stato è stato frettoloso, ha emesso il parere sulla nostra ordinanza in meno di sei ore”. Secondo De Luca si è trattato di uno “sfoggio di potere da parte del governo che chiede e ottiene un parere in meno di 24 ore”.