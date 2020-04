Coronavirus, Bonetti: “Minori, famiglie e donne al centro della ripartenza”

Una app, un numero di telefono e anche alloggi repereriti dalle prefetture per accogliere donne che denunciano violenze casalinghe: “Lo Stato c’e’ ed e’ al fianco delle donne vittime di violenza”. Lo assicura Elena Bonetti, ministra delle Pari opportunita’ e della Famiglia.

In una intervista all’agenzia Dire, Bonetti racconta: “Da subito ci siamo mossi nella direzione di garantire il servizio rivolto alle donne vittime di violenza e quindi grazie alla grande generosita’ e al lavoro straordinario che fa la rete dei centri antiviolenza delle case rifugio a livello territoriale abbiamo potuto garantire alle donne di avere comunque una comunita’ cui rivolgersi e a cui chiedere aiuto. C’e’ stata da subito una campagna informativa che ha detto alle donne che non sono sole neanche in questo momento in cui abbiamo detto di rimanere in casa. Abbiamo subito affermato che la porta per uscire dalla violenza la si puo’ sempre aprire e c’e’ uno Stato a cui rivolgersi”.

Come? “Abbiamo diffuso il numero 1522 e alternativamente c’e’ una app che in questo momento di reclusione puo’ essere piu’ semplice: un lavoro in sinergia col ministero dell’Interno per incentivare la app Youpol che parla direttamente alle questure e puo’ essere utilizzata per le denunce delle violenze domestiche”.

“Accanto a questo- prosegue Bonetti– c’e’ un tema di sostegno fattivo alla rete dei centri antiviolenza: abbiamo sbloccato l’erogazione dei fondi 2019 alle regioni, 30 milioni di euro che ho chiesto vengano erogati il prima possibile a sostegno dell’attivita’ che i centri svolgono. Sempre nell’ambito delle informazioni ricordo un accordo recente del primo aprile con l’ordine dei farmacisti e Federfarma e Assofarma che favorisce un’informazione sul numero 1522 attraverso le farmacie”.

Ancora: “Importantissima anche l’iniziativa fatta con la ministra Lamorgese che ha interessato le prefetture per reperire alloggi per quelle donne che devono essere allontanate da casa per la loro sicurezza o quella dei loro figli e che necessitano isolamento per le questioni sanitarie di cui siamo tutti oggetto per la gestione dell’epidemia. In questo caso abbiamo stanziato ulteriori risorse a livello del ministero grazie alla commissione anti-femminicidio del Senato che si e’ fatta carico di queste problematiche”