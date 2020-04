VIDEO | Coronavirus, La Russa al collega del M5s: “Quello è un untore!”

ROMA – La mascherina come arma del dibattito parlamentare. Accade al Senato dove Ignazio La Russa, di Fdi, accusa il collega M5s Vincenzo Presutto di non indossare un dispositivo di protezione a norma: “Quello e’ un untore”, gli grida La Russa, nel corso del suo intervento in aula sul dl Cura Italia. Il senatore di Fdi stava elogiando l’iniziativa del Corriere della Sera, che oggi porta il tricolore in edicola, quando il senatore pentastellato deve aver iniziato a riprenderlo con il cellulare.

“Senatore Presutto, non si possono fare riprese in Aula”, lo riprende infatti la presidente Casellati. Ma La Russa non si accontenta del richiamo della presidente. E attacca: “Che bello che sei con quella mascherina. Lo sai che quella mascherina non protegge? Quella mascherina sputa fuori la tua eventuale malattia!” Casellati prova a fermarlo: “Senatore La Russa, si rivolga alla Presidenza!” Ma La Russa continua a incalzare il collega: “Metti questa di mascherina! Quella non va bene. Quello e’ un untore! E’ un untore”, ripete rivolto all’emiciclo di Palazzo Madama, tra le proteste dal Gruppo M5S.