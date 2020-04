Tg Cultura, edizione del 9 aprile 2020

– PASQUA AGLI UFFIZI CON 5 CAPOLAVORI RACCONTATI ONLINE

Pasqua agli Uffizi con i capolavori di Rubens, Fra Bartolomeo, Pontormo e altri maestri. Le Gallerie celebrano la festività nel segno della grande arte e presentano su Facebook cinque opere, una al giorno fino al lunedì dell’Angelo, illustrate da cinque diversi assistenti museali. “Quest’anno i musei devono tenere le porte chiuse, ma la nostra speranza è di diffondere, attraverso l’arte e la bellezza delle nostre collezioni, il significato più profondo di questi giorni”, ha detto il direttore Eike Schmidt.

– ANDREA BOCELLI DOMENICA IN DIRETTA MONDIALE DAL DUOMO DI MILANO

Una diretta streaming mondiale permetterà a tutti di assistere al concerto che Andrea Bocelli terrà domenica al Duomo di Milano in occasione di questa Pasqua. Non ci sarà alcun pubblico presente e rigorosamente nessun accesso, ma il concerto sarà trasmesso in esclusiva sul canale YouTube del tenore dalle 19. L’evento è promosso dal Comune meneghino e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. “Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince, sono onorato e felice di rispondere ‘Sì’ all’invito della città e del Duomo di Milano”, ha detto Bocelli.

– PER LA PRIMA VOLTA ONLINE IL MERCATO DEL CINEMA ITALIANO

Gli Italian Screenings 2020, l’unico mercato annuale interamente dedicato al cinema italiano, si terranno per la prima volta solo online dal 21 al 24 luglio. L’Istituto Luce-Cinecittà conferma dunque la manifestazione con un programma di circa 40 film, per la maggior parte anteprime mondiali, e un raddoppio degli operatori di mercato, estesi anche alla nuova importante platea di broadcaster e piattaforme web, con un flusso di circa 200 buyers e decine di world sales.

– L’ITALIA CELEBRA RAFFAELLO NEL GIORNO DEI 500 ANNI DALLA MORTE

Un fascio di fiori sulla tomba di Raffaello custodita al Pantheon ha aperto la giornata del cinquecentenario della morte del genio urbinate, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520. Tantissimi e tutti online i contributi, tra i video di esperti del Divin pittore incentrati sul tema dell’amore all’apertura, su facebook, della mostra alla Domus aurea. “Rendiamo omaggio a un genio della pittura italiana, che, insieme a Leonardo e Michelangelo, divenne un simbolo universale del nostro Rinascimento”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.