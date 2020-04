VIDEO | Rampelli: “Vediamo se ci sono più mafiosi in Italia o nazisti in Germania”

“SE NON CI SOSTIENE, LA UE SI AUTOESTINGUE”

Della solidarietà dell’Unione europea il vicepresidente della Camera Rampelli ha parlatoanche in una videointervista all’Agenzia Dire. “La bandiera dell’Europa che avevo tolto giorni fa è ancora gelosamente custodita in un cassetto e lì resterà finchè l’Europa non ci mostrerà solidarietà e non ci sentiremo effettivamente protetti come è necessario e indispensabile”, dice.

“Penso che alcuni fenomeni accaduti nel corso degli anni, non ultimo il coronavirus, stiano a dimostrare che l’Europa deve occuparsi di questioni rilevanti come la politica estera e i flussi migratori, e deve farlo senza guardare i conti, senza accettare veti di Paesi che non sono nemmeno fondatori come l’Olanda”. L’Italia, ricorda Rampelli, “è una delle nazioni fondatrici, ci siamo sempre stati e io sono un europeista convinto. Il problema è che tutti i cittadini europei hanno in mente un’altra Europa che sia pari alla sua storia e alla sua grandezza, coi valori che ha emanato in ogni angolo del pianeta. E tra questi di sicuro non c’è l’egoismo. Mi fa specie ascoltare dal nostro presidente del Consiglio una reprimenda nei confronti dei nazionalismi che potrebbero approfittare di questa crisi per crescere a discapito delle ragioni comuni che fanno stare insieme i 27 Paesi europei. Non c’è peggior nazionalismo dell’ipernazionalismo, del superoismo, dell’egoismo nazionale che si sta riscontrando in queste settimane”.

Secondo il vicepresidente della Camera “siamo già fuori tempo massimo, totalizziamo 700 decessi al giorno, 18mila in tutto e qualcuno ha pronosticato che toccheremo i 30mila. Abbiamo migliaia di contagi quotidiani. C’è dolore, ci si guarda dentro e ci si interroga sulle ragioni delle alleanze. Quelli che dovevano essere nostri amici si sarebbero dovuti sperticare per venirci incontro, invece stanno lì ancora a rinviare di ora in ora, settimana in settimana, per prendere decisioni che per noi sono salvavita per i nostri medici e infermieri. I soldi che ci occorrono devono andare per le nostre strutture sanitarie e le nostre imprese. Nessun Paese occidentale è nelle condizioni di poter bloccare la propria economia senza perire. Noi per ora l’abbiamo fatto per qualche settimana ma dobbiamo immediatamente reagire anche con il sostegno dell’Ue. Se si manifesterà vuol dire che esiste, altrimenti non sarà il mio gesto di ripiegare la bandiera a determinare la fine dell’Europa. Ma è l’Europa che si è autoestinta”, conclude Rampelli.

