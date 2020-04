“La mafia aspetta una pioggia di soldi dall’Ue”: il titolo del Die Welt scatena la rabbia della politica italiana

ROMA – “La mafia sta solo aspettando una pioggia di soldi da Bruxelles”: questo il titolo shock del quotidiano tedesco Die Welt che scatena l’indignazione della politica italiana.



Dal Die Welt, dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, “affermazione vergognosa e inaccettabile, mi auguro che Berlino prenda le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange ancora le vittime di mafia. Non e’ per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere”.



“Per il giornale tedesco Die Welt in Italia la mafia aspetta i finanziamenti a pioggia da Bruxelles. Offesa gravissima al Paese con il piu’ avanzato ordinamento antimafia. Strumentalizzazione bieca, specie se in relazione alle nostre richieste in Europa. Berlino si dissoci subito“, scrive su twitetr Francesco D’Uva (M5s), questore della camera.

Dai toni nettamente più duri la reazione di Matteo Salvini: “‘Gli Italiani devono essere controllati’ dalla Commissione Europea… ‘La mafia aspetta soltanto una nuova pioggia di soldi da Bruxelles…’. Cosi’ oggi il giornale tedesco Die Welt. Vergognatevi. Vergognatevi e sciacquatevi la bocca quando parlate di Italia: vi siete arricchiti grazie a una moneta e a un’Unione utili solo alla Germania e adesso ci volete ‘controllare’ e dare lezioni. Meglio soli, liberi e forti come eravamo e come potremo tornare ad essere, che umiliati, controllati, impoveriti e male accompagnati“.

“Prima di dichiarare guerra alla Germania, trovandoci tra l’altro a corto di munizioni, suggerisco di distinguere tra giornali e governo tedesco“, scrive ironicamente su Twitter Andrea Romano, deputato del PD e membro della Commissione Esteri della Camera, a proposito delle reazioni di esponenti dei Cinque Stelle e della Lega ad un articolo di Die Welt in cui si accusava l’Italia di pretendere soldi che andranno direttamente alla mafia.

Romano prosegue: “Distinguiamo tra giornali e politica, satira e diplomazia, stampa e governo. E concentriamoci su quello che oggi conta davvero: la dura trattativa in corso in Europa per individuare strumenti finanziari adeguati per rispondere all’emergenza economica”.