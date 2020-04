‘Emozioni Mondiali’, le partite più emozionanti degli azzurri su Mediaset Extra dal 9 aprile

ROMA – Ci sono match che vanno assolutamente rivisti o che vanno recuperati nel caso in cui, per questioni anagrafiche, non non sia stato possibile seguirli in diretta. Per questo motivo ‘Mediaset Extra’ lancia la maratona ‘Emozioni Mondiali‘, al via da giovedì 9, dalle ore 9.00 alle 2.00, fino a sabato 11 aprile 2020. La non-stop, in onda sulla rete al numero 55 del telecomando, al canale 17 di TivuSat e al 163 di Sky, e’ contemporaneamente in streaming su SportMediaset.it (web, mobile, app). Mediaset ha scelto le partite piu’ emozionanti dell’Italia, selezionate per ‘Extra’ dalla redazione Sport di News Mediaset. Come dimenticare Italia-Germania 4-3? L’urlo di Tardelli? I maledetti rigori di Baggio e Baresi? Le lacrime di USA ‘94? L’arbitraggio di Moreno? Il dramma Zidane-Materazzi?

11 MATCH IMPERDIBILI

Sono 11 le partite imperdibili degli Azzurri ai Mondiali, arricchite dai filmati ufficiali FIFA dedicati alla competizione, inclusa l’ultima trasmessa nel 2018 in esclusiva proprio da Mediaset. Il calcio d’inizio e’ fissato alle 20.30 di giovedì 9 aprile con un triplete storico: Italia-Germania, semifinale del Mondiale 1970, la Partita del Secolo; Italia-Argentina 1978 con il memorabile gol di Roberto Bettega; la finale Italia-Germania 1982, terzo Mondiale vinto dall’Italia.

Venerdì 10 aprile, in day-time, la semifinale Italia-Argentina giocata in casa nel 1990 con il sogno che si infrange ai rigori contro l’idolo di Napoli, Maradona.

A seguire, il percorso Azzurro al Mondiale americano 1994: gli ottavi contro la Nigeria, la semifinale contro la Bulgaria e, in prima serata, la finale contro il Brasile dal triste epilogo ai rigori. In seconda serata, Italia- Francia 1998, quando ai quarti gli azzurri sfiorarono l’impresa di eliminare i padroni di casa, poi Campioni del Mondo.

Sabato 11, in day-time, la clamorosa eliminazione del 2002 contro la Corea del Sud, con il contestatissimo arbitraggio di Byron Moreno. E poi, quattro anni dopo, l’Italia torna a gioire con la vittoria nel Mondiale 2006. Due partite incastonate nella memoria: la semifinale contro la Germania e la finale contro la Francia a Berlino, che concludono la maratona Mediaset.