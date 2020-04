Coronavirus, limitazioni sullo Stretto fino al 13 aprile

PALERMO – Stretta sugli attraversamenti dello stretto di Messina da domani e fino a Pasquetta. La nuova ordinanza per il contrasto al coronavirus emessa dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, consente in quei giorni il passaggio “esclusivamente” a forze dell’ordine, forze armate, operatori sanitari e pendolari, “nonche’ – si legge all’articolo 5 – per comprovati motivi di gravita’ e urgenza”.

ORDINANZA MUSUMECI, PASQUA E PASQUETTA BLINDATE

L’ordinanza del governatore siciliano, inoltre, introduce per gli operatori dei negozi di generi alimentari l’uso “costante” di mascherina, oltre che l’utilizzo di guanti monouso in alternativa al “frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante”. L’ordinanza prevede anche che “in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra persone e’ fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio”. Ville, aree gioco, boschi, parchi e giardini restano “interdetti”.

