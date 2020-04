Coronavirus, il fondatore di Twitter dona un miliardo di dollari

ROMA – In molti in tutto il mondo, dagli imprenditori alle star del mondo dello spettacolo, hanno deciso di sostenere la battaglia contro il Covid-19, con delle donazioni, ma quella dell’amministratore generale di Twitter, Jack Dorsey, è sicuramente la più generosa. Un miliardo di dollari, il 28% del suo patrimonio (3,6 miliardi di dollari).

Ad annunciarlo è stato lo stesso Dorsey sui social, che ha spiegato come questi soldi verranno tracciati per garantire il massimo della trasparenza. La donazione servira’ ad affrontare l’emergenza Coronavirus, ma non solo. “Una volta disarmata la pandemia, l’attenzione si spostera’ sulla salute e l’educazione delle donne e sul reddito universale”, si legge ancora nel tweet.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

