Paura a Latina: tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato un uomo

ROMA – Da nord a sud del Paese, i supermercati sono diventati nelle ultime settimane teatro di episodi inquietanti. Dopo quanto avvenuto a Bergamo e poi a Caivano, in provincia di Napoli, poche settimane fa, un dramma simile si è ripetuto per una famiglia di Latina.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 8 marzo, un uomo di 32 anni, di nazionalità irachena ha infatti tentato di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato sotto gli occhi della madre. Il tentativo per fortuna è fallito e il criminale è stato arrestato dalla polizia di Stato di Latina con l’accusa di tentato sequestro di persona e porto di oggetti atti ad offendere.

COSA È SUCCESSO

Domenica pomeriggio una telefonata alla sala operativa della Questura ha segnalato la presenza di un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta nel parcheggio di un supermercato di Latina. Successivamente, mentre la Volante si stava recando sul posto, l’uomo si è avvicinato a un’auto parcheggiata e ha aperto la portiera tentando di prendere un bambino seduto sul seggiolino posteriore accanto alla madre. La donna ha iniziato a gridare e ha attirato l’attenzione del padre e di alcune persone nelle vicinanze, tra cui l’uomo che aveva già allertato la polizia.

L’INSEGUIMENTO E LA CATTURA

Dopo le grida il tentato rapitore ha provato a scappare ma è stato inseguito e bloccato dal padre del bambino e altri presenti, fino all’arrivo della polizia.

CHI È IL RAPITORE

Gli agenti quindi hanno perquisito l’uomo, rinvenendo un martello in gomma, un potenziale oggetto contundente. Dagli accertamenti è infine emerso che il 32enne era irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito in carcere su disposizione del pubblico ministero, in attesa dell’udienza di convalida.