Niscemi, non solo la frana. Smottamento alla stazione militare Usa Muos

PALERMO – Apprensione a Niscemi, cittadina nissena colpita da una frana, per uno smottamento che si è verificato in un’area adiacente a quella in cui sorge il Muos, stazione appartenente al sistema di comunicazione militare satellitare degli Stati Uniti. L’intenzione dell’amministrazione comunale di Niscemi è quella di chiedere informazioni al Comando della base statunitense di Sigonella, tra le province di Siracusa e Catania, dove ha sede la ‘Naval computer and telecommunications station‘.

LEGGI ANCHE: Frana di Niscemi, gli sfollati sono 1.606 e 880 gli edifici in zona rossa. Musumeci: “La colpa è di chi non ha fatto nulla dal 1997”

Da Sigonella, tuttavia, nessuna conferma dell’avvenuta ricezione della richiesta di informazioni. Lo smottamento era stato segnalato ieri dagli attivisti ‘No Muos’, che sulla loro pagina Facebook hanno pubblicato le immagini di una scarpata sul versante che dà sul cancello 3 della base Muos.

“Nessun effetto speciale, nessuna immagine generata artificialmente – precisano gli attivisti -. Solo documentazione realizzata sul posto. Non spetta a noi trarre conclusioni tecniche – si legge ancora sulla pagina ‘No Muos’ -. Ma riteniamo che quanto sta accadendo meriti attenzione e verifiche serie da parte delle autorità competenti e degli organi di informazione”.

LE PAURE DEGLI ATTIVISTI

Ad allarmare gli attivisti infatti sono le possibili conseguenze della frana che già ha colpito al cuore la cittadini. Timori anche per gli sviluppi internazionali degli attacchi in Iran e il possibile utilizzo delle basi militari Usa presenti in territorio siciliano che rischia a sua volta, sostengono, di diventare un “obiettivo sensibile”.

“Adesso il Muos rischia di franare – scrivono gli attivisti-. Sia chiaro, sarebbe una bella notizia. Se non fosse che il cambiamento minimo della traiettoria di quelle parabole diventerebbe un grave problema per l’incolumità umana e non umana”.