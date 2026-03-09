lunedì 9 Marzo 2026

Operaio cade in una vasca di acqua bollente: è successo a Reggio Emilia

L'incidente è avvenuto in un'azienda che si occupa di zincatura di metalli: la vasca era ad una temperatura di circa 90 gradi

Data pubblicazione: 9-3-2026 ore 17:48

REGGIO EMILIA – Un operaio pakistano di 55 anni, è rimasto gravemente ustionato in un incidente che si è verificato questa mattina a Bagnolo, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto in una vasca d’acqua bollente a circa 90 gradi.
L’incidente è avvenuto all’interno della Dgp, azienda metalmeccanica che si occupa di zincatura e brunitura dei metalli.

HA USTIONI SUL 50% DEL CORPO

L’allarme è scattato poco prima delle 7 del mattino. I colleghi del lavoratore lo hanno immediatamente soccorso, aiutandolo a uscire dalla vasca. L’uomo però ha riportato ustioni molto gravi, in particolare alle gambe, con ferite che interesserebbero circa il 50% del corpo. È stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è arrivato in condizioni critiche.

