Fabrizio Biggio si commuove: “Ero nel dimenticatoio. Fiorello ha creduto in me”. Lui lo fa interpretare da Favino

ROMA – Un momento di commozione che ha riempito i siti di spettacolo. Fabrizio Biggio si è emozionato parlando del suo rapporto con Fiorello e della chance di lavorare insieme a lui dopo un periodo professionale critico. L’attore, intervistato ieri 8 marzo a “Da noi…a ruota libera” su Rai 1, ha dichiarato: “Questo lavoro è fatto di alti e bassi, l’estate prima di Viva Rai 2 ero in un basso tremendo, nel famoso dimenticatoio: quando il telefono non squilla più, non ti chiama più nessuno. Quando hai l’odore di dimenticatoio la gente ti tiene lontano. Io ero rimasto così, senza nessuno che mi chiamava più”.

E ha aggiunto: “Il giorno del mio compleanno ero in spiaggia con mia moglie e le ho detto: ‘Oggi non ci voglio pensare. Da settembre mi invento qualcosa, vediamo che succede’. A un certo punto squilla il telefono e vedo ‘Rosario’. Ci eravamo già conosciuti, avevamo fatto qualcosa insieme. Mi ha chiesto: ‘Cosa fai a settembre?’. Io ho risposto la verità: ‘Nulla’. E lui mi ha detto: ‘Tu sei bravo, vorrei rilavorare con te’“.

Con la voce spezzata dall’emozione, Biggio ha continuato parlando di Fiorello come di “una persona che ha creduto in me in un momento in cui nessuno ci credeva”.

L’IRONIA DI FIORELLO E IL VIDEO DI PIERFRANCESCO FAVINO

Nella puntata de La Pennicanza, andata oggi in onda su Rai Radio 2, Fiorello non poteva non commentare con ironia. “La tua storia ha colpito talmente tanto che sei stato interpretato da uno dei più grandi attori italiani: Pierfrancesco Favino!”, ha detto lo showman prima di lanciare una clip esilarante di Favino che ‘interpreta’ un Biggio commosso durante l’intervista. Qui il video.

“Io sono onorato di questa cosa, ma mi sembra esagerato. È stato un attimo di commozione. L’ha fatto meglio di come l’ho fatto io”, ha commentato Biggio divertito. Il 51enne fiorentino sarà lui stesso protagonista di una fiction di Rai 1 che andrà in onda, in prima serata, a partire dal 10 marzo con tre puntate: si tratta de “Le libere donne”, insieme a Lino Guanciale.