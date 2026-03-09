F1, l’Italia sogna il titolo mondiale con Kimi Antonelli: in quota il colpo tricolore

ROMA – Nel 1953 Alberto Ascari conquistava il suo secondo titolo piloti consecutivo, in Formula 1, con la Ferrari. Erano i primi anni del Mondiale e l’Italia dominava in pista: tre vittorie nei primi quattro campionati (due con Ascari e una con Giuseppe Farina, il primo in assoluto nel 1950 su Alfa Romeo) e bottino pieno con le vetture (due a testa per Alfa e Ferrari). Ma da allora l’impresa non è più riuscita a nessun pilota italiano. Un tunnel scuro lungo 73 anni che ora vede forse la luce in fondo con Kimi Antonelli.

Il dominio Mercedes in Australia lancia il bolognese, secondo a Melbourne, tra i favoriti dei bookmaker: come riporta Agipronews, l’impresa iridata si gioca a 5,00 su Sisal, preceduta, in lavagna, solo dal trionfo del compagno di squadra George Russell, in “pole” a 1,85 su William Hill.

Completano il podio dei favoriti, in quota, la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen, saliti da 5,00 a 7,50 dopo il terzo e il sesto posto nella gara inaugurale del 2026. La Ferrari non convince i betting analyst nemmeno con Lewis Hamilton: dopo la quarta piazza di domenica, l’ottavo sigillo del britannico passa da 7,50 a 10,00.

Se queste sono le premesse della stagione, Antonelli potrebbe essere l’alternativa alla Ferrari nei cuori degli appassionati italiani di motore, sempre colorati del Rosso di Maranello. Del resto, un italiano in lizza per il Mondiale non capita tutti i giorni. L’ultima volta fu nel 1985 con Michele Alboreto, proprio su Ferrari: titolo sfiorato ma poi vinto dalla McLaren di Alain Prost.